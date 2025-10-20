Wie ist ein Autofahrer am Sonntagmorgen auf der Wildparkstraße auf die falsche Fahrbahn geraten? Die Polizei sucht die Ursache.
20.10.2025 - 15:02 Uhr
Wie ein 31-jähriger Mann am frühen Sonntagmorgen entgegen der Fahrtrichtung auf die Wildparkstraße gekommen ist, das ermittelt die Polizei noch. Eine Fehlerquelle habe man jedoch sehr früh untersucht: „Die Kollegen haben sich natürlich die Beschilderung in dem Bereich angeschaut. Das ist Standard nach so einem Unfall. Aber sie haben keine fehlenden oder falschen Schilder gefunden“, sagt der Polizeisprecher Stephan Widmann.