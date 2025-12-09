Fast die Hälfte der 11- bis 17-Jährigen sieht Pornos. Eine neue Studie zeigt einen deutlichen Anstieg und frühe Erstkontakte. Was Experten am stärksten beunruhigt.
09.12.2025 - 13:28 Uhr
Immer mehr Kinder und Jugendliche in Deutschland sehen Pornos. Fast die Hälfte der 11- bis 17-Jährigen hatten 2025 Erfahrungen mit pornografischen Inhalten, wie eine am Dienstag in Düsseldorf veröffentlichte repräsentative Umfrage der Medienanstalt NRW ergab. Damit sei der Anteil in den vergangenen beiden Jahren um über ein Drittel gestiegen; 2023 seien es nur 35 Prozent gewesen. Mehr als die Hälfte der Befragten (56 Prozent) ist unter 14 Jahren, wenn sie ihren ersten Porno sehen.