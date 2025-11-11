Gold, Elfenbein, Daten: Die geheimnisvolle Prinzessin aus Bad Füssing ist nur ein Teil der Geschichte. Wer lebte wirklich in der Region, bevor die Bajuwaren kamen?
11.11.2025 - 16:45 Uhr
Was zunächst als Friedhof von Bajuwaren galt, entpuppt sich nun als deutlich älter und belegt eine Migration vor vielen Hundert Jahren. Archäologen des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege (BLfD) haben bei Untersuchungen in Bad Füssing im Landkreis Passau überraschende Hinweise auf frühe Wanderungsbewegungen entdeckt.