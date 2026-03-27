Früher Spargelstart in Bondorf: Die Spargelernte im Kreis Böblingen hat begonnen

Spargel ist anders als die anderen. Während Zucchini, Blumenkohl oder Erdbeeren auch im Winter aus fernen Ländern eingeflogen werden und deshalb ganzjährig verfügbar sind, ist die Spargelzeit beschränkt. Es gibt ihn ausschließlich in der Zeit etwa zwischen Ostern und dem Johannistag am 24. Juni, auch Spargelsilvester genannt. Wohl deshalb, weil er nicht ganzjährig verfügbar ist, wird der Spargel hierzulande von seinen Fans regelrecht zelebriert.

Kälte lässt Spargel langsamer wachsen Während der letzte Erntetag fix ist, damit das Gemüse Nährstoffe für die nächste Saison anreichern kann, variiert der Beginn je nach Witterung und Niederschlag. Im Kreis Böblingen ist jetzt der Startschuss gefallen: Der Bondorfer Landwirt Heinrich Hiller hat seine polnischen Erntehelfer am Donnerstag zum ersten Mal aufs Feld hinausgeschickt.

Wegen des Kälteeinbruchs ist die Ernte aber vorerst nur in kleinem Umfang angelaufen. „Wir sind nur eine Stunde zum Stechen aufs Feld“, sagt Hiller. Für seine Erntehelfer wäre es sonst zu kalt gewesen. Auch in den nächsten Tagen werde nur wenig Spargel gestochen und die Ernte, abhängig von Kälte und Regen, peu à peu hochfahren. Für den Verkauf im Hofladen an den Haitinger Höfen sei die Menge ab jetzt aber ausreichend, versichert Hiller. Zudem beliefert er den regionalen Einzelhandel.

Insgesamt ist die Ernte dieses Jahr früh dran, sagt Hiller, „sonst haben wir eher Anfang April angefangen“. Erwartet hatte er wegen des langen, kalten Winters einen späten Erntestart, „aber dann hat sich’s in den letzten drei, vier Wochen gedreht“. Regionen wie die Pfalz oder Bruchsal seien mit der Spargelernte immer früher dran, da es dort wärmer sei, aber dank der Folien, die er über die Dämme spannt, könne auch er rechtzeitig zum Osterfest das Königsgemüse zum Verkauf anbieten. Zur Freude seiner Kunden, die teils aus Stuttgart anreisen, um den Bondorfer Spargel zu kaufen, weil er dafür bekannt ist, wenig Bitterstoffe zu enthalten.

Der Folienheber hilft bei der Spargelernte. Foto: Eibner-Pressefoto

Wann ist der Moment da, um mit dem Spargelstechen zu starten? „Wenn die Köpfle rausgucken“, sagt Hiller. Zumindest beim weißen und violetten Spargel gilt diese Faustregel, der grüne wächst überirdisch.

Größer wird die Erntemenge, wenn die Sonne scheint. Dann heizen sich die Folien auf und der Spargel sprießt. Das passt zur Nachfrage, „denn wenn die Sonne scheint, haben die Leute Lust auf Spargel“.

Los geht’s, wenn die Köpfle rausgucken

Die Preise von Hillers Spargel liegen etwas über dem Großhandel, was an der verhältnismäßig kleinen Erntemenge liegt: Auf 24 Hektar erntet er pro Saison 50 Tonnen. Dafür halte er seine Preise stabil, sagt er, und verteuere die Stangen nicht zu Muttertag oder Pfingsten. Zu Saisonbeginn verkauft Hiller den Spargel zwischen 16 und 22 Euro pro Kilogramm; später, wenn die Erntemenge groß ist, zwischen sieben und 14 Euro pro Kilogramm. Die Preisspanne ist der Optik geschuldet, „geschmacklich sind alle gleich“.

Dass Spargelfans den Erntestart kaum abwarten können, hat Hiller in den letzten Tagen gemerkt. „Wir haben viele Nachfragen gehabt, die Leute warten“, sagt er. Auch er hat auf den ersten Spargel der Saison hingefiebert, musste aber genau wie seine Kunden den ersten Erntetag abwarten. Dafür kommt ab jetzt bis zum Johannistag täglich Spargel auf den Mittagstisch der Hillers.

Im Kreis Böblingen baut noch der Nebenerwerbsbauer Gebhard Binder in kleinem Umfang Spargel an. Sein Verkauf beginnt ab 20. April am Kreisverkehr vor Herrenberg-Affstätt.