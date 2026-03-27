Früher Spargelstart in Bondorf Die Spargelernte im Kreis Böblingen hat begonnen
Kunden reisen weit an, um Bondorfer Spargel zu kaufen. Am Donnerstag hat der Spargelbauer Heinrich Hiller auf seinen Feldern mit der Ernte begonnen.
Kunden reisen weit an, um Bondorfer Spargel zu kaufen. Am Donnerstag hat der Spargelbauer Heinrich Hiller auf seinen Feldern mit der Ernte begonnen.
Spargel ist anders als die anderen. Während Zucchini, Blumenkohl oder Erdbeeren auch im Winter aus fernen Ländern eingeflogen werden und deshalb ganzjährig verfügbar sind, ist die Spargelzeit beschränkt. Es gibt ihn ausschließlich in der Zeit etwa zwischen Ostern und dem Johannistag am 24. Juni, auch Spargelsilvester genannt. Wohl deshalb, weil er nicht ganzjährig verfügbar ist, wird der Spargel hierzulande von seinen Fans regelrecht zelebriert.