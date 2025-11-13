Spiegelbergs Ortsteil Jux im Schwäbischen Wald verwandelt sich am Wochenende in eine stimmungsvolle Weihnachtswelt. Rund 50 Aussteller bieten Kunsthandwerk und regionale Spezialitäten.

Kein Jux: Es ist schon wieder Weihnachten! Zumindest im Schwäbischen Wald – genauer gesagt im Spiegelberger Ortsteil Jux (Rems-Murr-Kreis). Dort beginnt die vorweihnachtliche Einstimmung aufs Fest bereits am kommenden Wochenende: Zum 34. Mal verwandelt sich die Ortsmitte in ein Lichtermeer aus Tannengrün, Glühweinduft und Handwerkskunst.

Rund 50 Ausstellerinnen und Aussteller sorgen am Samstag, 15. November, von 13 bis 22 Uhr und am Sonntag, 16. November, von 11 bis 19 Uhr für ein stimmungsvolles Markterlebnis. Zwischen Holzschnitzerei, Schmuck, Kerzen und Selbstgemachtem laden regionale Spezialitäten zum Probieren ein. Der Weihnachtsmarkt in Jux gilt längst als Geheimtipp – und als einer der ersten im Land, der die Saison eröffnet.

Kunsthandwerk, Kulinarik und Lichterglanz

Wer über den Platz schlendert, wird vom süßlich-aromatischen Duft von Glühwein, Punsch, Zuckerwatte, Waffeln und Crêpes begleitet. Dazu gibt es Selbstgemachtes, Liköre und regionale Spezialitäten.

In der Gemeindehalle und auf dem Dorfplatz zeigen Handwerker und Hobbykünstler ihre Arbeiten – von filigranen Holzfiguren über Schmuck bis zu handgezogenen Kerzen. Viele Besucherinnen und Besucher schätzen die persönliche, regionale und bodenständige Mischung.

Früher Start in die Weihnachtsmarktsaison

Weil der Markt traditionell schon Mitte November öffnet, zieht er Gäste aus der ganzen Region Stuttgart an. „Bei uns beginnt die Adventszeit immer etwas früher – das macht den Reiz aus“, heißt es aus dem Organisationsteam. In den Abendstunden sorgt die Beleuchtung in der kleinen Ortsmitte für besonders stimmungsvolle Momente.

Wer den großen, überlaufenen Weihnachtsmärkten entkommen will, findet hier eine gemütliche Alternative: klein, fein und mitten im Schwäbischen Wald.

Infos auf einen Blick