Spiegelbergs Ortsteil Jux im Schwäbischen Wald verwandelt sich am Wochenende in eine stimmungsvolle Weihnachtswelt. Rund 50 Aussteller bieten Kunsthandwerk und regionale Spezialitäten.
13.11.2025 - 17:00 Uhr
Kein Jux: Es ist schon wieder Weihnachten! Zumindest im Schwäbischen Wald – genauer gesagt im Spiegelberger Ortsteil Jux (Rems-Murr-Kreis). Dort beginnt die vorweihnachtliche Einstimmung aufs Fest bereits am kommenden Wochenende: Zum 34. Mal verwandelt sich die Ortsmitte in ein Lichtermeer aus Tannengrün, Glühweinduft und Handwerkskunst.