Politischer Kurswechsel, scharfe Kritik, überraschender Rücktritt: Wegen des Streits um die Migrationspolitik der Union verlässt CDU-Politikerin Annegret Kramp-Karrenbauer das ZdK. Das Präsidium reagiert mit Bedauern.

red/KNA 03.02.2025 - 17:31 Uhr

Nach kirchlicher Kritik an der Migrationspolitik der Union hat die frühere CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer ihre Mitgliedschaft im Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) beendet. Sie habe am Freitagabend die Präsidentin Irme Stetter-Karp schriftlich informiert, dass sie mit sofortiger Wirkung all ihre Ämter und Funktionen in dem Laiendachverband, der sich als Vertretung der katholischen Zivilgesellschaft versteht, niederlege, bestätigte Kramp-Karrenbauer der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) am Montag.