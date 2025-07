Der Ausblick vom Aussichtspunkt auf der renaturierten Erddeponie in Malmsheim ist herrlich. Er reicht über sanfte Hänge voller Magerrasen über Hecken, die die geschützten Zauneidechsen beherbergen, bis hin zu Streuobstwiesen und dem kleinen See am Fuße der Felswand. Sogar den Weil der Städter Teilort Hausen kann man in der Ferne erahnen. Für viele Malmsheimer und Renninger ist das Areal ein beliebtes Naherholungsziel.