Der verstorbene Sexualstraftäter Jeffrey Epstein soll mehr als 40 Konten bei der Deutschen Bank geführt haben. Wie Deutschlands größtes Geldhaus auf die neuen Enthüllungen reagiert.
09.02.2026 - 11:44 Uhr
Frankfurt/Main - Angesichts neuer Enthüllungen hat die Deutsche Bank ihre Geschäftsbeziehung zu dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein erneut als Fehler bezeichnet. "Wie seit dem Jahr 2020 immer wieder betont, erkennt die Bank ihren Fehler an, Jeffrey Epstein 2013 als Kunden aufgenommen zu haben", teilte ein Sprecher des Geldhauses in Frankfurt auf Anfrage mit.