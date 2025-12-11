Angela Merkels Abschied aus dem Regierungsamt ist nun vier Jahre her. Eine Art persönliches Markenzeichen aus ihrer Zeit als Kanzlerin hat sie nach eigenen Worten inzwischen aufgegeben.
11.12.2025 - 20:06 Uhr
Berlin - Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach eigenem Bekunden inzwischen Abstand von ihrer typischen Geste mit aneinandergelegten Händen in Form einer Raute genommen. "Ich mache sie eigentlich nicht mehr", sagte Merkel bei einer Veranstaltung des Magazins "Stern" in Berlin. "Es passt nicht mehr so richtig."