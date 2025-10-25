Einst galt sie als Stil-Ikone und schönste Monarchin der Welt. Zudem erwarb Sirikit sich als Wohltäterin viel Respekt. Jetzt ist Thailands langjährige Königin gestorben - und das ganze Land trauert.
25.10.2025 - 01:53 Uhr
Bangkok - Es gab eine Zeit, da gehörten ihr die Titelblätter der Welt. Die "Vanity Fair" rühmte sie als "Asiens Jackie Kennedy", die "Bunte Illustrierte" als bestgekleidete Frau der Erde, die "Paris Match" als schönste Königin überhaupt. In den 1950er und 1960er Jahren - als Royals wie Kate, Letizia und Máxima noch nicht einmal geboren waren - galt Thailands Königin Sirikit als Inbegriff asiatischer Anmut und Eleganz.