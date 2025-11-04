2014 führte Joachim Löw die deutsche Nationalmannschaft zum WM-Titel in Brasilien. In seiner Heimat im Schwarzwald wurde er nun ausgezeichnet.
04.11.2025 - 23:04 Uhr
Der frühere Nationaltrainer und Weltmeister-Coach Joachim Löw wurde in die „Hall of Fame“ des Olympiastützpunkts Freiburg-Schwarzwald aufgenommen. „Es ist ein ganz besonderer und emotionaler Tag für mich, so einen Preis in der Heimat zu bekommen“, sagte der 65-Jährige, nachdem er den Südbadischen Sportpreis vom Badischen Sportbund, dem Regierungspräsidium Freiburg und dem Olympiastützpunkt Freiburg-Schwarzwald verliehen bekommen hatte.