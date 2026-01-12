Bei Luigi Nono brauchte es Überzeugungsarbeit. Der Komponist war keineswegs erbaut von der Idee, seine Oper „Al gran sole carico d’amore“ auf konträrem Inszenierungskurs zu Juri Ljubimovs Mailänder Uraufführungsregie nach Frankfurt zu lotsen. Ein Fall für den Chefdramaturgen Klaus Zehelein. Nach dreistündigem Intensivdialog war Jürgen Flimms Neuinszenierung gerettet, und Nono verkündete: „Klaus kennt das Stück besser als ich.“ „Das stimmte natürlich nicht“, kommentiert Zehelein in seiner jüngst erschienenen Autobiografie. Man darf darin eine höfliche Lüge sehen.