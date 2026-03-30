Früherer Surge-Coach in Wien Sind Sie der heimliche Boss, Jordan Neuman?
Mit den Footballern von Stuttgart Surge gewann Jordan Neuman die Meisterschaft, dann folgte die Insolvenz. Jetzt ist er bei den Vienna Vikings – und blickt mit Wehmut zurück.
Mit den Footballern von Stuttgart Surge gewann Jordan Neuman die Meisterschaft, dann folgte die Insolvenz. Jetzt ist er bei den Vienna Vikings – und blickt mit Wehmut zurück.
Erst der Sieg im September vor 36 784 Fans in der großen MHP-Arena im Finale der European League of Football (ELF), dann der Insolvenzantrag: Das Aus von Stuttgart Surge war geschichtsträchtig und beschäftigt die Beteiligten noch immer, natürlich auch Jordan Neuman (42). Der charismatische Meister-Trainer kam bei den Vienna Vikings unter – und sagt: „Das Ende in Stuttgart tat richtig weh.“
Am kommenden Wochenende finden zum Abschluss der Weltcup-Saison erneut Skiflug-Wettkämpfe der Frauen und Männer statt, dann im slowenischen Planica. Wann gesprungen wird, zu welchen Uhrzeiten die Wettbewerbe im Skifliegen stattfinden und wo Fans die Wettkämpfe live im TV und im Livestream verfolgen können. Das sind die wichtigsten Infos im Überblick.