Deutscher Meister 1992 – der ehemalige Keeper des VfB Stuttgart, Eike Immel, hat als Fußballprofi Millionen verdient. Heute ist er auf Bürgergeld angewiesen und spricht offen darüber.
15.10.2025 - 16:15 Uhr
Mit mehreren 100-Euro-Scheinen wedelt Eike Immel in die Kamera: „Das hier“, sagt der ehemalige Torhüter des VfB Stuttgart und der deutschen Nationalmannschaft, „habe ich früher in wenigen Minuten ausgegeben.“ RTLzwei hat den 64-Jährigen für die Dokureihe „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern“ begleitet – und zeigt das aktuelle Leben des Deutschen Meisters von 1992.