Björn Borg schreibt in seinem Buch auch über den eigenen Kampf gegen den Krebs. Nach einer Operation im vergangenen Jahr geht es dem früheren Weltklasse-Spieler wieder besser.
05.09.2025 - 09:16 Uhr
Berlin - Tennis-Ikone Björn Borg hat eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Bei ihm sei ein "extrem aggressiver" Prostatakrebs diagnostiziert worden, schreibt der 69 Jahre alte Schwede in seinem demnächst erscheinenden Buch "Heartbeats". Der Nachrichtenagentur AP sagte er, dass es ihm seit der Operation im vergangenen Jahr wieder besser gehe. Seine letzten Tests im August seien unauffällig gewesen.