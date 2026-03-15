Wilder Müll wird immer mehr zum Problem. Der Abfallwirtschaftsbetrieb ruft deshalb in dieser Tagen wieder zu kreisweiten Aufräumaktionen auf. Die Beteiligung ist beachtlich.
15.03.2026 - 17:22 Uhr
Für viele Raucher ist die ganze Welt anscheinend ein einziger Aschenbecher – diesen Eindruck wird man irgendwie nicht mehr los, wenn man einmal eine Stunde lang im Regen damit verbracht hat, vor dem Netto auf der Diezenhalde weggeworfene Zigarettenkippen zu sammeln. Beginnt man erst einmal, zwischen Büschen und Pflastersteinritzen danach zu suchen, sieht man die braunen Filterstummel plötzlich überall und man fühlt sich bei dem Versuch, all die achtlos weggeschnippten Hinterlassenschaften aufzuräumen, wie Sisyphos.