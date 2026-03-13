Frühjahrsputz im Tierreich Von wegen Dreckspatz
Der Frühling ist da, Zeit für den Frühjahrsputz – auch im Tierreich. Ein Exkurs zu aufräumenden Mäusen und desinfizierenden Bienen.
Eine Maus ging vor einiger Zeit viral, als sie im walisischen Builth Wells jede Nacht die Werkbank des 75-jährigen Rodney Holbrook aufräumte. Die aufgestellte Wildtierkamera filmte sie dabei, wie sie über mehrere Wochen hinweg immer wieder herumliegende Sachen in eine kleine Holzkiste einräumte, von der Wäscheklammer über Korken bis hin zu Schrauben.