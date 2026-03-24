Esslingen blüht. An vielen Orten in der Stadt zeigt sich der Frühling. Magnolien, Kirschblüten, Narzissen: die schönsten Bilder.
24.03.2026 - 11:58 Uhr
Der Frühling ist in den vergangenen Tagen nach Esslingen gekommen – vielerorts blühen Bäume und Blumen. Je nachdem, wo der Blick hin fällt, sind die Pflanzen allerdings noch unterschiedlich weit in ihrer Entwicklung. Während die Knospen der zwei großen Magnolien an der Villa Merkel weitestgehend geschlossen sind, zeigen sich die Bäume etwa an der Ecke Mülbergerstraße und Wielandstraße in ihrer vollen Pracht.