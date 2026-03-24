Der Frühling ist in den vergangenen Tagen nach Esslingen gekommen – vielerorts blühen Bäume und Blumen. Je nachdem, wo der Blick hin fällt, sind die Pflanzen allerdings noch unterschiedlich weit in ihrer Entwicklung. Während die Knospen der zwei großen Magnolien an der Villa Merkel weitestgehend geschlossen sind, zeigen sich die Bäume etwa an der Ecke Mülbergerstraße und Wielandstraße in ihrer vollen Pracht.

Besonders beeindruckend wird es weiter den Berg hinauf. Im und am historischen Markenzeichen der Stadt Esslingen laden Zierkirschen zum Verweilen ein. In einem zarten Rosa schmücken sie die Wege der Burg. Hummeln und andere Insekten laben sich an den schönen Blüten. In der Sonne spazieren und sitzen Menschen. Frühlings-Impressionen aus der Stadt sehen Sie in unserer Bildergalerie und in diesem Video:

Kirschblüten im Kreis Esslingen

Und auch in so manchem Garten blühen Forsythien, Primeln, Narzissen und Kirschbäume. Sie alle erfahren in den kommenden Wochen noch einmal mehr Bedeutung: Im Kreis Esslingen gibt es im Zuge der Blütenpracht mehrere Veranstaltungen. So lädt etwa die Stadt Weilheim zum Kirschblütentag am Sonntag, 12. April, ein. Geboten werden geführte Wanderungen, Weinproben und Touren mit dem (E-)Rad.

Im Freilichtmuseum Beuren gibt es bereits am 9. April einen Blütenrundgang. Zusammen mit der Obst- und Gartenbauberatung des Landkreises Esslingen können Besucherinnen und Besucher die blühenden Streuobstwiesen des Museums erkunden. „Dabei wollen wir nicht nur die Schönheit der blühenden Landschaft betrachten, sondern auch wichtige Prognosen für das Obsterntejahr 2026 treffen“, heißt es in der Ankündigung.

Auch beim Maille-Park blüht es. Foto: Roberto Bulgrin

Zu hoffen bleibt, dass zumindest an den Veranstaltungstagen das Wetter hält. Denn gerade bei Sonnenschein wirken die blühenden Pflanzen noch einmal mehr. Laut diversen Wettervorhersagen soll damit allerdings ab Mittwoch vorerst wieder Schluss sein. Demnach ziehen immer mehr Wolken auf, Regen ist angesagt. Die Temperaturen fallen laut Vorhersagen nach und nach tagsüber auf unter zehn Grad.