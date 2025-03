Der Frühling ist da: Im Maurischen Garten dauert es noch, aber in den historischen Gewächshäusern der Wilhelma in Stuttgart ist es bereits bunt. Dei Gärtner stehen Pflanzenfans außerdem mit Ratschlägen zur Seite.

Iris Frey 20.03.2025 - 13:41 Uhr

Trotz des kalendarischen Frühlingsanfangs und steigenden Temperaturen zeigt das Blühbarometer im Maurischen Garten der Wilhelma mit täglich neuen Aufnahmen, dass sich die Blüten der Magnolien erst langsam öffnen. „Heute vor einem Jahr standen die Magnolien in vollster Blüte“, erinnert sich Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann. Dieses Jahr sind die majestätischen Blüten vermutlich zwei Wochen später dran. Wer dennoch bunten Blütenzauber erleben will, der kann das in der historischen Gewächshauszeile erleben. Dort blühen die Kamelien bereits seit Ende Januar und jetzt auch die Azaleen. Ihr Farbspektrum reicht von zartem Weiß über Pastellrosa bis hin zu knalligem Pink. Gärtnermeister Christian Mikoteit sagt, die sonnigen Tage hätten der Azaleenblüte „richtig Antrieb gegeben.“ Besonders viel Pflegeaufwand stecke in den prächtigen, bis zu zwei Meter hohen Azaleentürmen, von denen einige schon jetzt in voller Blüte stehen.