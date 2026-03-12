Blühende Magnolienbäume in Stuttgart sorgen für das erste Frühlingsgefühl. Wie sehr sie das Stadt- und Stimmungsbild aufhellen, zeigt unsere Bildergalerie.
12.03.2026 - 17:15 Uhr
In Stuttgart öffnen die ersten Magnolienbäume ihre Blüten und kündigen damit den Frühling an. Mit ihren weißen oder rosafarbenen Blüten bringen sie Farbe in die Stadt und signalisieren, dass die dunkle Jahreszeit nun endgültig vorüber ist. Die Magnolienbäume sind ein beliebtes Fotomotiv und locken viele Stuttgarterinnen und Stuttgarter nach draußen, denn sie ziehen regelmäßig zahlreiche Spaziergängerinnen und Spaziergänger an.