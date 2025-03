Zwischen Hip-Hop und Stäffele Über den Müllberg vor unserem Haus

Warnstreiks der AWS sorgen für volle Straßen und gärenden Abfall. Ein Blick in den Müll verrät viel über die letzten Wochen. In dieser Kolumne erfahrt ihr, was Kolumnist Bartek von den Orsons aus seinem Müll liest und wie die Stuttgarter Müllabfuhr auf seine Mail reagiert hat.