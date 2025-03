Die Vögel zwitschern, die Blumen blühen und die Sonne strahlt immer öfter durch die Wolken durch – der Frühling kommt! Und er bringt so einige Feste und Events mit sich. Ein Überblick.

Weilheimer Künstlermarkt Mit Kunst, Musik und Essen läutet Weilheim am Samstag, 29. März, und Sonntag, 30. März, den Frühling ein. Auf dem inzwischen 11. Künstlermarkt stellen Künstlerinnen und Künstler in und um die Schlossheuer ihre Werke aus. Am Sonntag findet außerdem ein verkaufsoffener Sonntag vom Gewerbeverein statt.

Esslinger Frühling mit Gartentage Frühlingsgefühle mitten in der Esslinger Altstadt gibt es am Samstag, 5. April, und Sonntag, 6. April, beim Esslinger Frühling. Am Samstag locken die Gartentage in der Ritterstraße und auf dem Rathausplatz sowie ein Büchermarkt auf dem Marktplatz. Am Sonntag lädt ein verkaufsoffener Sonntag in den Esslinger Geschäften zum Flanieren ein. Zudem wird eine große Mobilitätsschau von regionalen Anbietern auf dem Marktplatz organisiert. Auf dem Hafenmarkt können Kinder währenddessen im Heiges Spieleparadies spielen. Ab 12 Uhr startet dann das beliebte Entenrennen in der Maille.

Osternestlesmarkt in Nürtingen Zwischen 11 und 17 Uhr können Besucher beim Osternestlesmarkt am Sonntag, 6. April, in der Nürtinger Altstadt Handwerk, Deko-Artikel und ein buntes Meer an Blumen von über 60 Ausstellern bestaunen. Neben dem Markt findet außerdem noch ein verkaufsoffener Sonntag statt.

Kirschblütentag in Weilheim Am Kirschblütentag kann die Natur in Weilheim am Sonntag, 13. April, hautnah erlebt werden. Ab 10 Uhr beginnen am Marktplatz mehrere Touren, wie zum Beispiel eine geführte Wanderungen über den Natur- und Kulturlehrpfad auf die Limburg oder zum Wald des Gründener Tals. Hinzu kommen noch Yoga-Kurse und geführte Radtouren für unterschiedliche Fitnesslevel. Kulinarische Angebote, Weinproben und Edelbrände runden das Erlebnis ab.

Fensterblümlesmarkt und Frühlingsmarkt in Nürtingen Blumenfreunde sind am Freitag, 25. April, in Nürtingen richtig. In der Alleen-, Mönch- und Schlossgartenstraße präsentieren Gärtnereien, Blumenläden und Dekogeschäfte ihre Frühlingssortimente. Es gibt kostenlose Workshops und interaktive Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Informationen zu Pflanzen und Naturschutz von lokalen Vereinen. Musik von regionalen Künstlern, köstliche Speisen und Getränke sorgen für eine gemütliche Atmosphäre. Parallel findet der Frühlingsmarkt in der Innenstadt statt, wo weitergebummelt werden kann.

Neckarwiesenfest in Esslingen Das beliebte Neckarwiesenfest geht auch in diesem Jahr wieder mit einem abwechslungsreichen Aktions- und Unterhaltungsprogramm an den Start: Am Sonntag, 27. April, können Besucherinnen und Besucher im größten Gewerbegebiet Esslingens an Mitmachaktionen, Führungen, zahlreichen Aktivitäten und Angeboten für Familien teilnehmen.

Plochinger Frühling Zum Plochinger Frühling erwartet die Besucher auf dem Marktplatz von Plochingen am Samstag, 26. April, und Sonntag, 27. April, ein bunter Frühlingsmarkt mit vielen Blumen und Frühlingswaren. Gleichzeitig findet ein Flohmarkt statt.

Bruckenwasenfest Plochingen Beim großen Bruckenwasenfest wird der gesamte Plochinger Landschaftspark am Samstag, 10. Mai, und Sonntag, 11. Mai, zum Festgelände. Zwischen Frühlingsmarkt, Musik, Kinderprogramm, sportlichen Aktionen, abwechslungsreicher Bewirtung und vielem mehr kann der Frühling gänzlich ausgenutzt werden.

Nürtinger Maientag Der Nürtinger Maientag findet dieses Jahr am Freitag, 16. April, statt. Ob beim fröhlichen Maisingen am Vorabend, beim bunten Festzug oder bei Aufführungen und sportlichen Wettbewerben auf der Festwiese – für Unterhaltung ist gesorgt. Außerdem gibt es einen Rummelplatz mit Fahrgeschäften und einen großen Biergarten samt Zelt für gemütliches Beisammensein.