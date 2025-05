Die junge Frau aus Murr (Kreis Ludwigsburg) bleibt beim Stuttgarter Frühlingsfest 30 Minuten lang im Looping-Karussell „Booster Maxxx“ stecken. Und jetzt? Das Ende der Achterbahn-Begeisterung?

Feiern im Festzelt, Fahrgeräte fahren, etwas essen und zurück ins Zelt, die Jacken holen, bevor es um 23 Uhr schließt: Die 21-jährige Benita Müller aus Murr und ihre drei Freunde hatten einen guten Plan für den Sonntagabend Ende April auf dem Stuttgarter Frühlingsfest. Nach einer Fahrt mit dem „Breakdance“ beschließt die Gruppe, sich beim „Booster Maxxx“ anzustellen – die Neuheit unter den Fahrgeschäften. 55 Meter hoch, bis zu 120 Stundenkilometer schnell, zwei freischwingende Gondeln an jedem Ende. Ein Freund bleibt aufgrund seiner Höhenangst auf dem Boden und passt auf alles auf, was bei der Fahrt aus Dirndl und Lederhose fallen kann. Dass er sich damit einen Gefallen getan hat, zeigt sich wenige Minuten später – denn dann bleibt der Arm des Looping-Karussells, in dem 14 Fahrgäste sitzen, für 30 Minuten in der Luft stehen.