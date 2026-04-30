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  4. Das sind die besten Foto-Spots auf dem Wasen

Frühlingsfest in Stuttgart Das sind die besten Foto-Spots auf dem Wasen

Frühlingsfest in Stuttgart: Das sind die besten Foto-Spots auf dem Wasen
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Einmal in Pose werfen, bitte! Das sind die besten Foto-Spots auf dem Frühlingsfest. Foto: Tanja Simoncev

Das Stuttgarter Frühlingsfest lockt auch 2026 mit einzigartigen Foto-Spots. Hier verstecken sich die besten Motive und warten Coachella-Vibes auf die Wasen-Besucher.

Stadtkind: Tanja Simoncev (tan)

Auf dem Wasen grasen nicht nur Hasen, hier lässt es sich auch bestens schlendern, feiern – und fotografieren. Denn, wenn das Wetter sich von seiner kaiserlichen Seite zeigt, dann macht es gleich doppelt so viel Spaß, auf dem Frühlingsfest nach besonderen Motiven Ausschau zu halten und sich so richtig in Schale und später in Pose zu werfen.

 

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Coachella-Feeling: Die besten Foto-Spots auf dem Wasen entdecken

Aber in welchem Biergarten hat man denn nun den besten Blick auf das Riesenrad? Wo lassen sich die Karussell-Klassiker wie „Breakdance“, „Wellenflug“ und Co. finden und welches Bierzelt gibt optisch am meisten her? Ach, und nicht zu vergessen sind die Coachella-Vibes, die dank Riesenrad plötzlich auch in Stuttgart angekommen sind.

Ein begehrter Foto-Spot: Vor dem Riesenrad – Coachella-Vibes inklusive. Foto: Tanja Simoncev

Beim Schlendern, Schmausen und Spaß haben stechen viele schöne Foto-Spots ins Auge, die den Wasenbesuch so richtig abrunden und besondere Erinnerung﻿en schaffen. Ob bei Maß und Göckele im Bierzelt, mit einem Trendgetränk im „Knackbecher“ im Albdorf oder einfach um in fescher Tracht auf dem Wasengelände zu posieren: Es gibt sie mehr als zahlreich, die Motive, wo ein kurzer Fotostopp ja fast schon ein Muss ist.

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