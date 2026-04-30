Frühlingsfest in Stuttgart: Das sind die besten Foto-Spots auf dem Wasen

Auf dem Wasen grasen nicht nur Hasen, hier lässt es sich auch bestens schlendern, feiern – und fotografieren. Denn, wenn das Wetter sich von seiner kaiserlichen Seite zeigt, dann macht es gleich doppelt so viel Spaß, auf dem Frühlingsfest nach besonderen Motiven Ausschau zu halten und sich so richtig in Schale und später in Pose zu werfen.

Unsere Empfehlung für Sie Frühlingsfest in Stuttgart Selfies mit Tiktok-Star auf dem Wasen – das sind die schönsten Bilder Fahrgeschäfte, Festzelte, Musik und Maß: Drei Wochen wird auf dem Cannstatter Wasen das 86. Stuttgarter Frühlingsfest gefeiert. Wir zeigen die schönsten Fotos. Coachella-Feeling: Die besten Foto-Spots auf dem Wasen entdecken Aber in welchem Biergarten hat man denn nun den besten Blick auf das Riesenrad? Wo lassen sich die Karussell-Klassiker wie „Breakdance“, „Wellenflug“ und Co. finden und welches Bierzelt gibt optisch am meisten her? Ach, und nicht zu vergessen sind die Coachella-Vibes, die dank Riesenrad plötzlich auch in Stuttgart angekommen sind.

Ein begehrter Foto-Spot: Vor dem Riesenrad – Coachella-Vibes inklusive. Foto: Tanja Simoncev

Beim Schlendern, Schmausen und Spaß haben stechen viele schöne Foto-Spots ins Auge, die den Wasenbesuch so richtig abrunden und besondere Erinnerung﻿en schaffen. Ob bei Maß und Göckele im Bierzelt, mit einem Trendgetränk im „Knackbecher“ im Albdorf oder einfach um in fescher Tracht auf dem Wasengelände zu posieren: Es gibt sie mehr als zahlreich, die Motive, wo ein kurzer Fotostopp ja fast schon ein Muss ist.

In der Bildergalerie finden sich alle Foto-Spots auf einen Blick. Und wenn sich die Besucherinnen und Besucher schon so für das Stuttgarter Frühlingsfest herausputzen wie Julija Kruslin, dann bitte nicht vergessen, die (Handy-)Kamera zu zücken.