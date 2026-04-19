250 Schausteller, Wirte und Marktkaufleute, vermutlich mehr als zwei Millionen Besucher – das 86. Stuttgarter Frühlingsfest ist eine Party der Superlative. Bis zum Sonntag, 10. Mai, gehört der Cannstatter Wasen wieder den Fahrgeschäften, Festzelten und den Feierwütigen. Vier Zelte gibt es: den Wasenwirt, die Almhütte Royal, den Göckelesmaier und Beim Benz. Der Zugang ist zwar prinzipiell kostenlos, aber Reservierungen sind an besucherstarken Tagen ratsam.

Stuttgarter Frühlingsfest: Feiern bis Mitternacht – zumindest manchmal Geöffnet ist das Frühlingsfest von Montag bis Donnerstag von 12 Uhr bis 23 Uhr, an Freitagen sogar bis Mitternacht. An Samstagen öffnen Rummel und Festzelte bereits um 11 Uhr und schließen erst um 0 Uhr. Auch an den Sonntagen geht es um 11 Uhr los, endet aber schon eine Stunde früher um 23 Uhr. Und jede Menge Partys gibt es in den Zelten natürlich auch: von der Mallorca-Party bis zur Wasengaudi.

Also rein ins Dirndl oder in die Lederhose und auf zum Wasen – am einfachsten geht es mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Mehrere Haltestellen für Bus und Bahn liegen maximal zehn Gehminuten vom Festgelände entfernt. Wer mit der Bahn fahren möchte, kann zwischen der S-Bahn (Linien S1, S2, S3), der U-Bahn oder den Regionalbahnen (R1, R2, R3, R8) wählen. Bei einer Anfahrt mit S-Bahn oder Regionalbahn lautet der Zielbahnhof „Bad Cannstatt“.

Stuttgarter Frühlingsfest in Bildern – Die neusten Fotos vom Festgelände

Und wer gerade keine Zeit hat: In unserer Bildergalerie präsentieren wir in den kommenden Tagen regelmäßig die neusten und schönsten Bilder vom Festgelände – damit niemand etwas verpasst.