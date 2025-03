Die 16. Offenen Frühlingstage in Leonberg laden am 29. und 30. März zu Aktionen und Angeboten ein. Verkehrseinschränkungen sind zu beachten.

Marius Venturini 25.03.2025 - 11:42 Uhr

Bei den 16. Offenen Frühlingstage ist rund um die Berliner Straße in Leonberg einiges geboten. Am Samstag, 29. März, von 11 bis 16 Uhr, und am Sonntag, 30. März, von 11 bis 18 Uhr, öffnen viele Fachbetriebe ihre Türen und laden mit besonderen Angeboten und Aktionen ein. Allerdings geht dies auch mit Einschränkungen im Verkehr einher.