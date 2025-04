April, April, der macht, was er will? In den kommenden Tagen hat der launische Monat erst mal Sonne und frühlingshaftes Wetter im Gepäck.

dpa 01.04.2025 - 12:06 Uhr

Offenbach - Der April zeigt sich im Laufe der Woche wenig launig und bringt frühlingshafte Temperaturen teils über 20 Grad. Hoch "Noemi" versorge Nordwest-, West- und Mitteleuropa mit ruhigem und sonnigem Wetter, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. In Deutschland werde es in den kommenden Tagen wärmer und die Temperaturen erreichten am Freitag in Teilen des Landes bis zu 24 Grad.