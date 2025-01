Von wegen nur Büffel, Elefant und Antilope: Archäologische Funde aus Südafrika sprechen für eine sehr pflanzenhaltige Ernährung der Frühmenschen.

Markus Brauer /AFP 16.01.2025 - 20:00 Uhr

Vormenschen wie der Australopithecus haben neuen Forschungsergebnissen zufolge kein oder kaum Fleisch gegessen. Dies haben Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Chemie in Mainz und der Witwatersrand-Universität in Südafrika nachgewiesen, wie die Max-Planck-Gesellschaft am Donnerstag (16. Januar) in München mitteilte. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift „Science“ veröffentlicht.