Frühstückscafé in Echterdingen: In Laana’s Café isst das Auge mit

Wer in Echterdingen frühstücken gehen will, der stößt schnell auf Laana’s Café. Der Name steht für die beiden Eigentümer und Chefs: Lado Vukasinovic und Anna Caltagirone. Die beiden Leinfeldener betreiben seit fast drei Jahren das Café an der Friedrich-List-Straße.

„Es war Liebe auf den ersten Blick“, sagen die beiden, als sie bei einem Kaffee erzählen, wie es dazu kam. Das Paar wollte sich seit langem etwas Eigenes aufbauen, hatte sich in der Hotelbranche kennen gelernt. Anna war in der Restaurantleitung tätig, Lado im Management. Doch die Selbstständigkeit sollte mit der Familie kompatibel sein – die beiden haben zwei kleine Kinder, Familienzeit ist ihnen wichtig.

Dann lief ihnen die Immobilienanzeige das Café an der Friedrich-List-Straße über den Weg – und die Idee zu Laana’s Café ward geboren. „Zuerst dachten wir, dass Anna das Café macht und ich im Hotel weiter arbeite“, sagt Lado, schließlich wussten sie nicht, wie gut das neue Café ankommen würde. „Aber dann dachten wir: Nein, wir gehen volles Risiko, wir konzentrieren uns auf unser Café.“

Die beiden sind ein gutes Team

Und genauso machen die beiden es jetzt: Anna steht in der Küche und kümmert sich um die Speisen, Lado ist vorne am Tresen, empfängt Gäste und macht Kaffee. Für Stoßzeiten und besonders volle Tage haben sie drei Mitarbeiterinnen, die dann unterstützen, etwa am Wochenende. „Am Anfang sind wir hier samstags gesessen und haben Kaffee getrunken, ganz alleine“, erinnert sich Lado und lacht. Das ist mittlerweile anders – „manchmal müssen wir die Leute sogar abweisen, weil wir keinen Platz haben“. Geplant ist, die Caféfläche um einen Raum zu erweitern und dadurch mehr Gäste bewirten zu können.

Das Herzstück der Speisekarte sind die wunderschön angerichteten und liebevoll verzierten Frühstücksteller – es gibt Croissants und Brötchen, Rührei, Omelettes, Pancakes und Waffeln, Birchermüsli, verschiedene Bowls. Alles schmeckt auch genau so lecker, wie es aussieht – etwa Laana’s Herzplatte, eine Auswahl der beliebtesten Frühstücksspeisen, mit Croissant, Herzwaffel, Obst, Joghurt, Avocado- und Spiegeleibrot. Kein Teller geht raus, ohne dass Anna ihn abgesegnet hat – „ich bin Perfektionistin, ich brauche den Stress“, sagt sie. „Lado muss mich immer bremsen.“

Regionale Zutaten und Bio

Und die vielen Herzen – auf den Tellern, auf der Dekoration im Café? „Die sind alle für meinen Mann“, sagt Anna und strahlt. Regionale Zutaten und Biolebensmittel kommen bei ihnen auf die Teller, „da legen wir großen Wert drauf“, berichtet Lado, „wir bieten ja das an, was uns auch selbst schmeckt.“

Die wunderschön angerichtete Herzplatte in Laana’s Café Foto: Markus Brändli

Die beiden könnten sich auch vorstellen, Laana’s Café abends zu öffnen, Drinks anzubieten, „vielleicht etwas mit Showmixen“, meint Anna, aber sie wollen es langsam angehen lassen. „Es muss mit der Familie funktionieren und durchhaltbar sein, sonst machen wir es nicht.“ Eine Außengastronomie wäre für den Sommer auch schön, das haben sie bereits bei der Stadt angefragt, aber bisher sieht es nicht so aus, als ob es klappen könnte.

Laana’s Café würde auch gerne außen Tische aufstellen

Mittlerweile gibt es schon viele Stammgäste. „Wir haben ein breit gefächertes Publikum“, sagt Lado, „viele Familien, Freunde, Pärchen, jung und alt.“ Eine besondere Atmosphäre wollen sie in Laana’s Café schaffen: „In einer Welt, die immer schneller wird, braucht jeder einen Ort, der sich wie ein erweitertes Wohnzimmer anfühlt“, erklärt Lado. „Wir machen das nicht nur, um Kaffee zu servieren, sondern um Begegnungen zu schaffen, die den Alltag für einen Moment vergessen lassen.“

Laana’s Café, Friedrich-List-Straße 6, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Öffnungszeiten montags bis freitags 8 bis 14 Uhr, Samstag und Sonntag 9 bis 14 Uhr, dienstags ist Ruhetag.