Frühstückscafé in Echterdingen In Laana’s Café isst das Auge mit
Anna Caltagirone und Lado Vukasinovic wollten sich schon immer etwas Eigenes aufbauen. Seit drei Jahren betreiben sie gemeinsam Laana’s Café. Ein Besuch.
Anna Caltagirone und Lado Vukasinovic wollten sich schon immer etwas Eigenes aufbauen. Seit drei Jahren betreiben sie gemeinsam Laana’s Café. Ein Besuch.
Wer in Echterdingen frühstücken gehen will, der stößt schnell auf Laana’s Café. Der Name steht für die beiden Eigentümer und Chefs: Lado Vukasinovic und Anna Caltagirone. Die beiden Leinfeldener betreiben seit fast drei Jahren das Café an der Friedrich-List-Straße.