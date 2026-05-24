Frust bei Esslinger Fußballern Der FC Esslingen ist abgestiegen
Nach dem 1:2 bei Calcio Leinfelden-Echterdingen steht fest, dass der FC Esslingen in der kommenden Saison in der Fußball-Landesliga antritt. Eine große Überraschung ist das nicht mehr.
Nach dem 1:2 bei Calcio Leinfelden-Echterdingen steht fest, dass der FC Esslingen in der kommenden Saison in der Fußball-Landesliga antritt. Eine große Überraschung ist das nicht mehr.
Der Höhenflug mit einem Aufstieg nach dem anderen war bereits gestoppt. Jetzt geht die Entwicklung bei den Fußballern des FC Esslingen rückwärts – zunächst, wie die Verantwortlichen hoffen. Zwei Jahre nach dem Aufstieg in die Verbandsliga geht es für die Mannschaft wieder runter in die Landesliga, das steht seit der 1:2 (1:1)-Niederlage im drittletzten Saisonspiel bei Calcio Leinfelden-Echterdingen fest.