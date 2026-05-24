Frust bei Esslinger Fußballern: Der FC Esslingen ist abgestiegen

Der Höhenflug mit einem Aufstieg nach dem anderen war bereits gestoppt. Jetzt geht die Entwicklung bei den Fußballern des FC Esslingen rückwärts – zunächst, wie die Verantwortlichen hoffen. Zwei Jahre nach dem Aufstieg in die Verbandsliga geht es für die Mannschaft wieder runter in die Landesliga, das steht seit der 1:2 (1:1)-Niederlage im drittletzten Saisonspiel bei Calcio Leinfelden-Echterdingen fest.

Unsere Empfehlung für Sie Abstiegskampf in den Fußballligen Die Hoffnung beim FV Plochingen und bei der SG Eintracht Sirnau lebt FV Plochingen verdrängt den TSV Berkheim auf einen direkten Abstiegsplatz. SG Eintracht Sirnau gewinnt unter den Feuerwehrmännern Alwin Gschwendtner und Marcel Grees Kellerduell. „Wir müssen bei der Kaderplanung unsere Schlüsse ziehen“, blickte Trainer Dominik Eitel sofort nach vorne und gibt schon das Ziel Wiederaufstieg aus: „Alles andere würde einen nicht motivieren.“ Nachdem Eitel in der vergangenen Saison seinen Einsatz als Feuerwehrmann erfolgreich abgeschlossen hatte, war er in der laufenden Spielzeit erneut eingesprungen – doch trotz eines Zwischenhochs hat es diesmal nicht gereicht. Im Gegensatz zur vergangenen Saison geht Eitel aber nicht zum Nachwuchs des FCE zurück, sondern bleibt Cheftrainer der Mannschaft.

Die Führung durch David Micko ist zu wenig

„Es fühlt sich natürlich nicht gut an, aber nicht so schlimm, wie ich dachte“, sagte Eitel. Das lag zum einen daran, dass die Mannschaft gerade ein schwaches Spiel abgeliefert hatte, und und zum anderen, dass der Abstieg längst nicht mehr überraschend kam. „Wenn du jedes Spiel gewinnen musst, ist so eine Leistung natürlich zu wenig. Der Gegner hat nicht viel gemacht und wir waren schlechter, wir haben es nicht verdient“, sagte der Coach. Und: „Wir waren im Verlauf der Saison ja schon vier oder fünf mal abgeschrieben.“

Die Esslinger gingen im Sportpark Goldäcker sogar in der 10. Minute durch David Micko in Führung, doch Youssef Mohamed Medhat Eltayeb glich in der 35. Minute aus. In der 64. erzielte der gleiche Spieler das Tor zum 2:1, was schließlich der Endstand war.

„Man muss es akzeptieren“, sagte Eitel noch – und wird sich schon bald Gedanken machen, wie er die kommende Saison angeht, in der Landesliga. Auf dass der Höhenflug des FCE tatsächlich irgendwann fortgesetzt wird. Erst einmal aber herrschte Frust.

FC Esslingen: Diakoula; Portella, Kerber, Mojasevic, Pereira Almeida (66. Nikl), Sichwardt, Majhen, Frenz, Smiljic, Micko, Orsolic (54. Fuhl).