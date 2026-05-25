Zwar zogen manche noch mal den imaginären Rechenschieber heraus. Aber die Betroffenen selbst winkten diesbezüglich ab. „Das ist durch“, sagte Sportvorstand Tobias Schlauch. „Die Mannschaft weiß es und der Verein weiß es – wir müssen es akzeptieren“, erklärte Trainer Dominik Eitel. Der Höhenflug mit einem Aufstieg nach dem anderen war bereits gestoppt. Jetzt geht die Entwicklung bei den Fußballern des FC Esslingen rückwärts – zunächst, wie die Verantwortlichen hoffen. Zwei Jahre nach dem Aufstieg in die Verbandsliga geht es für den FCE wieder runter in die Landesliga. Das ist seit der 1:2 (1:1)-Niederlage im drittletzten Saisonspiel bei Calcio Leinfelden-Echterdingen praktisch nicht mehr abzuwenden.