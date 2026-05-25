Zwar zogen manche noch mal den imaginären Rechenschieber heraus. Aber die Betroffenen selbst winkten diesbezüglich ab. „Das ist durch“, sagte Sportvorstand Tobias Schlauch. „Die Mannschaft weiß es und der Verein weiß es – wir müssen es akzeptieren“, erklärte Trainer Dominik Eitel. Der Höhenflug mit einem Aufstieg nach dem anderen war bereits gestoppt. Jetzt geht die Entwicklung bei den Fußballern des FC Esslingen rückwärts – zunächst, wie die Verantwortlichen hoffen. Zwei Jahre nach dem Aufstieg in die Verbandsliga geht es für den FCE wieder runter in die Landesliga. Das ist seit der 1:2 (1:1)-Niederlage im drittletzten Saisonspiel bei Calcio Leinfelden-Echterdingen praktisch nicht mehr abzuwenden.

Nur wenn sehr viel zusammenkommt wie zwei eigene Siege, günstige Ergebnisse auf anderen Plätzen, vor allem ein Absteiger weniger als Stand jetzt aufgrund der Konstellationen in höheren Ligen oder ein Mannschaftsrückzug und dann noch ein Erfolg in der Relegation, dann kommt es doch noch anders – ziemlich unrealistisch.

„Die Chance war schon vorher gering“

„Wir müssen bei der Kaderplanung unsere Schlüsse ziehen“, sagte Eitel, schaute sofort nach vorne und gab schon das Ziel Wiederaufstieg aus: „Alles andere würde einen nicht motivieren.“ Denn „es hilft ja nur, wenn man den Blick nach vorne richtet. Wir haben in der kommenden Saison eine tolle Mannschaft, vor allem angesichts des Abstieges“. Der Trainer bleibt und stand laut Schlauch auch „überhaupt nicht in Frage“.

Youssef El Naggar (rechts) ist der Mann des Spiels. Foto: Günter E. Bergmann

Nachdem Eitel in der vergangenen Saison seinen Einsatz als Feuerwehrmann erfolgreich abgeschlossen hatte, war er in der laufenden Spielzeit erneut eingesprungen – doch trotz eines Zwischenhochs hat es diesmal nicht gereicht. Im Gegensatz zur vergangenen Runde kehrt Eitel aber nicht zum Nachwuchs des FCE zurück.

Die Führung durch David Micko ist zu wenig

„Es fühlt sich natürlich nicht gut an, aber nicht so schlimm, wie ich dachte“, sagte Eitel. Das lag zum einen daran, dass die Esslinger gegen Calcio ein schwaches Spiel abgeliefert hatten, und zum anderen, dass der Abstieg längst nicht mehr überraschend kam. „Wenn du jedes Spiel gewinnen musst, ist so eine Leistung natürlich zu wenig. Der Gegner hat nicht viel gemacht und wir waren schlechter, wir haben es nicht verdient“, sagte der Coach. Und: „Wir waren im Verlauf der Saison ja schon vier oder fünf mal abgeschrieben.“ Schlauch sah es ähnlich. „Die Chance war ja schon vor dem Spiel gering. Ein Abstieg fühlt sich nie gut an, aber es ist nicht so, dass wir nicht vorbereitet waren“, sagte er und betonte: „Das bringt uns als Verein überhaupt nicht durcheinander. An der Strategie wird es wenig ändern, den Fokus auf den Jugendbereich zu legen und den Eigengewächsen in einer Männermannschaft im oberen Bereich eine Perspektive zu bieten.“ Gleichzeitig räumte der Funktionär ein: „Wenn man absteigt, hat man natürlich Fehler gemacht. Wir waren auf einigen Positionen qualitativ und quantitativ zu schwach aufgestellt. Und wir lagen anfangs bei der Trainerwahl nicht richtig.“ Nach nur neun Spielen – nach dem ersten Sieg – übernahm Eitel Anfang Oktober von Tobias Hofmann.

Nach Esslinger Führung kippt das Spiel

Die Esslinger dominierten im Sportpark Goldäcker in der Anfangsphase, gingen in der 10. Minute durch David Micko in Führung und hatten weitere gute Chancen. Doch Youssef El Naggar glich in der 35. Minute mit einem Treffer der Marke Traumtor aus und die Kräfteverhältnisse änderten sich. In der 64. Minute traf El Naggar zum 2:1, was schließlich der Endstand war – und was wiederum für Calcio drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib bedeutete.

Als der FCE vor zwei Jahren in die Verbandsliga aufgestiegen war, kickte der erst im Jahr 2011 von den neun Esslinger Fußballclubs gegründete Verein so hoch, wie seit den 1990er-Jahren keine Mannschaft mehr aus der Region. Nun soll es so schnell wie möglich wieder hoch gehen. Dafür wird es einen Umbruch geben – wodurch sich der Kader nach Meinung von Schlauch und Eitel keinesfalls verschlechtern wird.

Sieben Ab- stehen Stand jetzt ebenso viele Zugänge gegenüber. Zu den bekannten Transfers kommen als Abgänge Stürmer Dorde Smiljic (1. CfR Pforzheim) und Marc Zaidman (unbekannt), die Zukunft von Kimi Kerber ist offen. Als Zugänge verkündet der FCE zu den feststehenden noch Defensivspieler Leo Milutinovic (TV Echterdingen), Torhüter Karan Altuntas (1. CFR Heilbronn) und Mittelfeldspieler Andreas Üstün (FSV 08 Bietigheim-Bissingen). Sie sollen mithelfen, dass der Höhenflug des FC Esslingen tatsächlich irgendwann fortgesetzt wird. Erst einmal aber herrscht Abstiegsfrust.

FC Esslingen: Diakoula; Portella, Kerber, Mojasevic, Pereira Almeida (66. Nikl), Sichwardt, Majhen, Frenz, Smiljic, Micko, Orsolic (54. Fuhl).