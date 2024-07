Immer wieder werfen Erzieherinnen und Erzieher ihren Job hin, weil sie diesen nicht mehr so ausüben können, wie sie es für richtig halten. Zwei Erzieherinnen benennen Probleme und sprechen darüber, was sie an Eltern stört.

Alexandra Kratz 29.07.2024 - 11:20 Uhr

Sieben Jahre lang ist Maria Specht Erzieherin in einem Kindergarten in der Region Stuttgart gewesen. Es war ihr Traumjob. „Ich war am Anfang total glücklich, dass ich Kindern was beibringen darf, dass Eltern und Kinder mir vertrauen und sich bei mir Rat holen“, erzählt die 33-Jährige. Nun wirft sie hin. Vom 1. September an wird sie für die Arbeitsagentur tätig sein.