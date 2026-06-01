Frust in der Fußball-Bezirksliga: TSV Berkheim steigt ab – ganz sicher ist es aber noch nicht

Im vorletzten und mitentscheidenden Spiel in der Fußball-Bezirksliga verlor der TSV Berkheim das Derby auf eigenem Platz gegen den TSV Denkendorf mit 1:2 (0:0) und steigt somit nach zwei Saisons in der Spielklasse – neben dem TSV Jesingen und dem SC Geislingen II – in die Kreisliga A ab. Denn parallel holte der FV Plochingen durch den 5:3-Sieg beim TSV RSK Esslingen drei Punkte und liegt mit nun vier Zählern Vorsprung uneinholbar vor Berkheim auf Relegationsplatz 13. So Stand Sonntag. Es könnte, je nach Ausgang in den Ligen drüber, für die Berkheimer aber doch noch erneut für die Relegation reichen. (siehe „Nachspiel“ auf der Seite 19).