Nach dem Ausstieg dreier oberschwäbischer Kommunen aus den Planungen wirft ein kommunaler Steuerungskreis hin. Das Umweltministerium spricht von einer verpassten Chance für die Region.
Noch vor ziemlich genau einem Jahr, Mitte November 2024, hat die grüne Umweltministerin Thekla Walker ihre Aufwartung in Bad Waldsee gemacht, im Haus am Stadtsee, wo die kommunale Arbeitsgemeinschaft Biosphärengebiet tagte. Am Rand der Tagung warb die Ministerin vor Pressevertretern erneut kräftig für dieses Herzensprojekt ihrer Partei, als Prüfauftrag festgeschrieben im Koalitionsvertrag von 2021. Innerhalb eines Suchgebiets von 184 000 Hektar Fläche sollte Baden-Württembergs drittes Biosphärengebiet entstehen, im Mittelpunkt das Federseemoor, das Wurzacher Ried und das Pfrunger-Burgweiler Ried. Bis Ende 2026 sollten Städte und Gemeinden Zeit haben, über eine Mitgliedschaft zu beraten.