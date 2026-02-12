Frust wegen Lärms bleibt Plan steht: Wie Korntal-Münchingen leiser werden soll
Viel Diskussion, viel Kritik: Die Stadt Korntal-Münchingen hat beschlossen, wie sie Anwohner vor Lärm schützen will. Ob das alles klappt? Unklar.
Es ist vollbracht, die Stadt Korntal-Münchingen hat ihren Lärmaktionsplan beschlossen. Darin steht, was getan wird, um Anwohner vor Krach zu schützen. Mit dem Planungsbüro Accon hatte die Stadt drei Lärmschwerpunkte ermittelt – die Südstraße, dazu die Solitudeallee bis zur Zuffenhauser Straße sowie der Kreuzungsbereich der B 10 und A 81 – und Maßnahmen vorgeschlagen, damit es für die betroffenen Anwohner leiser wird. Was leichter gesagt ist als getan.