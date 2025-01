Die meisten Schulbusse fuhren bis 9 Uhr nicht. Deshalb fand am FSG in Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) erst ab der dritten Stunde Unterricht statt. Aber auch nur für die, die es gefahrlos auf den Leiselstein schafften. Schulleiter Volker Müller mahnte zur Vorsicht.

Karin Götz 15.01.2025 - 10:07 Uhr

Am landesweit größten Gymnasium, dem Friedrich-Schiller-Gymnasium in Marbach, fiel am Mittwochmorgen wie an anderen Schulen und Kindergärten im Kreis der Unterricht wegen Blitzeis aus – zumindest in den ersten beiden Stunden. Schulleiter Volker Müller hatte die Schüler, die es mit der S-Bahn, zu Fuß oder mit Elterntaxis zur ersten Stunde in die Schule geschafft hatten, über Lautsprecher darüber informiert. „Wir müssen jetzt auf Sicht fahren und hoffen, dass der Betrieb zur dritten Stunde, einigermaßen normal laufen kann“, sagt Müller.