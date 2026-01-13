Der 1. FSV Mainz 05 empfängt am 17. Spieltag der Bundesliga den 1. FC Heidenheim. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zur Live-Übertragung der Partie im TV und im Stream.
Am Dienstag, dem 13. Januar 2026, steht für den 1. FSV Mainz 05 am 17. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 ein richtungsweisendes Duell an. Mit dem 1. FC Heidenheim reist ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf an. Beide Teams stecken tief im Tabellenkeller fest und können sich weitere Ausrutscher kaum noch leisten. Entsprechend hoch ist der Druck auf beiden Seiten – in diesem Kellerduell zählt für Mainz wie für Heidenheim praktisch nur ein Sieg.