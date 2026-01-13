Der 1. FSV Mainz 05 empfängt am 17. Spieltag der Bundesliga den 1. FC Heidenheim. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zur Live-Übertragung der Partie im TV und im Stream.

Am Dienstag, dem 13. Januar 2026, steht für den 1. FSV Mainz 05 am 17. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 ein richtungsweisendes Duell an. Mit dem 1. FC Heidenheim reist ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf an. Beide Teams stecken tief im Tabellenkeller fest und können sich weitere Ausrutscher kaum noch leisten. Entsprechend hoch ist der Druck auf beiden Seiten – in diesem Kellerduell zählt für Mainz wie für Heidenheim praktisch nur ein Sieg.

1. FSV Mainz 05 gegen 1. FC Heidenheim, 1. Bundesliga heute live: Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Das Spiel in der 1. Fußball-Bundesliga zwischen dem FSV Mainz 05 und dem 1. FC Heidenheim findet am Dienstag, dem 13. Januar 2026, statt. Anstoß der Partie ist um 20:30 Uhr in der Mewa-Arena in Mainz. Fans haben die Möglichkeit, die Partie per Live-Übertragung zu verfolgen.

Wer überträgt FSV Mainz 05 gegen 1. FC Heidenheim im TV?

Das Spiel zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem 1. FC Heidenheim wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky hat die Übertragungsrechte für die Einzelspiele der 1. Bundesliga am Dienstag. Dort wird das Spiel der Mainzer gegen Heidenheim live und in voller Länge übertragen.

FSV Mainz 05 gegen 1. FC Heidenheim heute live im Stream

Für die Partie FSV Mainz 05 gegen 1. FC Heidenheim gibt es keinen kostenlosen Livestream. Auch hier besitzt der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte. Auf den Plattformen SkyGo und WOW wird das Spiel gestreamt. Diese Plattformen sind kostenpflichtig. Auch DAZN hält Übertragungsrechte für die Dienstagsspiele der Bundesliga. Die Partie zwischen FSV Mainz 05 gegen den 1. FC Heidenheim ist dort in der Konferenz zu sehen. Der Livestream erfordert ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement.

Alle Informationen zur Übertragung im Überblick