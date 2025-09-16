Fuball-Nachlese: SVF, TVOe: Wie einst der Weltstar Marco van Basten

Weder die Akteure des heimischen SV Fellbach, noch die der Sportfreunde Dorfmerkingen werden sich kaum daran erinnern. Wie auch? Sie waren schließlich noch gar nicht auf der Welt, als der niederländische Superstar Marco van Basten im Finale der Europameisterschaft 1988 gegen die damalige UdSSR fast von der rechten Grundlinie aus den Ball volley in die Maschen zauberte. Wie der Treffer damals zustande kam, das können die Kicker aus Fellbach und Dorfmerkingen seit Samstag allerdings einigermaßen nachvollziehen. Denn der Treffer des Gästespielers Ismael Kone zum 3:1-Endstand für die Sportfreunde in der vierten Minute der Nachspielzeit hatte viel vom damaligen Traumtor von van Basten: Ein weiter Pass und dann den Ball volley fast von der Grundlinie aus ins Tor getroffen – in Fellbach nur spiegelverkehrt, sprich von der anderen Seite. Und ebenso wie seinerzeit der UdSSR-Schlussmann Rinat Dasaev keine Abwehrchance hatte, gab es am Samstagnachmittag auch für SVF-Keeper Alexander Lang bei Kones Schuss nichts zu halten. Dennoch gebührt Lang der Titel Spieler des Spiels auf Fellbacher Seite. Was der Torwart halten musste, hat er gehalten. Und auch ein bisschen mehr. So reagierte er in der ersten Hälfte blitzartig und stark, als der Gästetorjäger Daniel Nietzer plötzlich alleine vor ihm aufgetaucht war – und vereitelte die Großchance.

Öhringer Kicker stecken wegen Brezel Race im Stau Schiedsrichter Kevin Schmidt pfiff das Landesligaspiel zwischen dem TV Oeffingen und der TSG Öhringen am Sonntag mit 30-minütiger Verspätung an. Ursächlich waren das „Brezel Race“ und der „Women’s Cycling Grand Prix Stuttgart & Region“ sowie die damit verbundenen Straßensperrungen in der Region. Der Bus, mit dem die Gäste aus Hohenlohe unterwegs waren, landetet erst im Hallschlag und wurde dann in Richtung Pragsattel in den Stau umgeleitet. So kamen die Öhringer – ohne ihren aus privaten Gründen verhinderten Cheftrainer, dem ehemaligen Bundesligaprofi Tobias Weis, der von 2007 bis 2014 insgesamt 109 Spiele für die TSG 1899 Hoffenheim bestritt – erst um kurz nach 15 Uhr auf dem Tennwengert an. Die Heimfahrt ging flotter, allerdings war die Stimmung an Bord geknickt. Denn der Aufsteiger musste nach drei Siegen und einem Unentschieden die erste Niederlage in der Landesliga verdauen. Derweil bejubelten die Oeffinger nach vier Niederlagen in Serie ihren ersten Saisonerfolg. Viele hätten beim 3:2-Heimsieg den Titel Spieler des Spiels verdient, unsere Wahl fällt jedoch auf den Verteidiger Justin Bren, dessen kämpferischer Einsatz maßgeblich dazu beitrug, dass Yannick Jankowski ein Eigentor zum 1:1 erzielte, und der noch vor der Pause das Unentschieden rettete, als er für den bereits geschlagenen Oeffinger Keeper Kerim Redzepovic auf der Linie klärte.