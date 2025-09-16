Fuball-Nachlese: SVF, TVOe: Wie einst der Weltstar Marco van Basten

 
  6. Wie einst der Weltstar Marco van Basten

Im Fellbacher Max-Graser-Stadion ist jüngst ein Traumtor gefallen. Foto: IMAGO/Ulmer/Teamfoto

In Fellbach werden am Samstag Erinnerungen an das EM-Finale von 1988 wach.

Weder die Akteure des heimischen SV Fellbach, noch die der Sportfreunde Dorfmerkingen werden sich kaum daran erinnern. Wie auch? Sie waren schließlich noch gar nicht auf der Welt, als der niederländische Superstar Marco van Basten im Finale der Europameisterschaft 1988 gegen die damalige UdSSR fast von der rechten Grundlinie aus den Ball volley in die Maschen zauberte. Wie der Treffer damals zustande kam, das können die Kicker aus Fellbach und Dorfmerkingen seit Samstag allerdings einigermaßen nachvollziehen. Denn der Treffer des Gästespielers Ismael Kone zum 3:1-Endstand für die Sportfreunde in der vierten Minute der Nachspielzeit hatte viel vom damaligen Traumtor von van Basten: Ein weiter Pass und dann den Ball volley fast von der Grundlinie aus ins Tor getroffen – in Fellbach nur spiegelverkehrt, sprich von der anderen Seite. Und ebenso wie seinerzeit der UdSSR-Schlussmann Rinat Dasaev keine Abwehrchance hatte, gab es am Samstagnachmittag auch für SVF-Keeper Alexander Lang bei Kones Schuss nichts zu halten. Dennoch gebührt Lang der Titel Spieler des Spiels auf Fellbacher Seite. Was der Torwart halten musste, hat er gehalten. Und auch ein bisschen mehr. So reagierte er in der ersten Hälfte blitzartig und stark, als der Gästetorjäger Daniel Nietzer plötzlich alleine vor ihm aufgetaucht war – und vereitelte die Großchance.

 

Öhringer Kicker stecken wegen Brezel Race im Stau

   Schiedsrichter Kevin Schmidt pfiff das Landesligaspiel zwischen dem TV Oeffingen und der TSG Öhringen am Sonntag mit 30-minütiger Verspätung an. Ursächlich waren das „Brezel Race“ und der „Women’s Cycling Grand Prix Stuttgart & Region“ sowie die damit verbundenen Straßensperrungen in der Region. Der Bus, mit dem die Gäste aus Hohenlohe unterwegs waren, landetet erst im Hallschlag und wurde dann in Richtung Pragsattel in den Stau umgeleitet. So kamen die Öhringer – ohne ihren aus privaten Gründen verhinderten Cheftrainer, dem ehemaligen Bundesligaprofi Tobias Weis, der von 2007 bis 2014 insgesamt 109 Spiele für die TSG 1899 Hoffenheim bestritt – erst um kurz nach 15 Uhr auf dem Tennwengert an. Die Heimfahrt ging flotter, allerdings war die Stimmung an Bord geknickt. Denn der Aufsteiger musste nach drei Siegen und einem Unentschieden die erste Niederlage in der Landesliga verdauen. Derweil bejubelten die Oeffinger nach vier Niederlagen in Serie ihren ersten Saisonerfolg. Viele hätten beim 3:2-Heimsieg den Titel Spieler des Spiels verdient, unsere Wahl fällt jedoch auf den Verteidiger Justin Bren, dessen kämpferischer Einsatz maßgeblich dazu beitrug, dass Yannick Jankowski ein Eigentor zum 1:1 erzielte, und der noch vor der Pause das Unentschieden rettete, als er für den bereits geschlagenen Oeffinger Keeper Kerim Redzepovic auf der Linie klärte.

Basketball: SV Fellbach II: Der Optimismus ist groß

Basketball: SV Fellbach II Der Optimismus ist groß

Die Basketballer des SV Fellbach II starten nach dem Aufstieg am kommenden Sonntag mit dem Spiel bei der TS Göppingen in die neue Regionalliga-Saison.
Von Susanne Degel
Fußball: TV Oeffingen: Der Bann ist gebrochen – TVOe kann doch noch gewinnen

Fußball: TV Oeffingen Der Bann ist gebrochen – TVOe kann doch noch gewinnen

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen drehen ihr Heimspiel gegen die TSG Öhringen und gewinnen nach dramatischem Spielverlauf doch noch mit 3:2.
Von Eva Herschmann
Fußball: SV Fellbach: Rückschlag, aber kein Beinbruch: „Erneut eine gute Leistung gezeigt“

Fußball: SV Fellbach Rückschlag, aber kein Beinbruch: „Erneut eine gute Leistung gezeigt“

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach verlieren erneut gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen – und verpassen es dabei, die Gunst der Stunde zu nutzen.
Von Torsten Streib
Fußball: SV Fellbach: Beim SV Fellbach folgt auf Schocknachricht: „jetzt erst recht“

Fußball: SV Fellbach Beim SV Fellbach folgt auf Schocknachricht: „jetzt erst recht“

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach setzen ihr Auswärtshoch auch bei der TSG Tübingen fort. Derweil erhält ein Liga-Konkurrenten ein Sportgerichtsurteil.
Von Torsten Streib
Fußball-Verbandsliga: SV Fellbach: Jugend forscht im direkten Duell

Fußball-Verbandsliga: SV Fellbach Jugend forscht im direkten Duell

Wenn die Fußballer des SV Fellbach an diesem Mittwoch bei der TSG Tübingen antreten, dann treffen auch zwei der jüngsten Mannschaften der Verbandsliga aufeinander.
Von Torsten Streib
Rhythmische Sportgymnastik: Der einzige Mann im Haus

Rhythmische Sportgymnastik Der einzige Mann im Haus

Der 34-jährige Ivan Cheranev bringt als Ballettmeister im Bundesstützpunkt Schmiden große Bühnenerfahrung und viel Begeisterung für Neues mit.
Von Eva Herschmann
Ringen-Verbandsliga: Erster Sieg seit mehr als 22 Monaten

Ringen-Verbandsliga Erster Sieg seit mehr als 22 Monaten

Die Verbandsliga-Ringer des SV Fellbach feiern einen 20:10-Auftakterfolg über die Neckarunion Münster-Remseck.
Von Torsten Streib
Fußball: TV Oeffingen: Die vierte Pleite nacheinander

Fußball: TV Oeffingen Die vierte Pleite nacheinander

Der Fußball-Landesligist TV Oeffingen unterliegt am Sonntag daheim gegen den FV Löchgau mit 2:3 (1:1) – trotz zweimaliger Führung.
Von Eva Herschmann
Fußball: SV Fellbach: Sieg mit Schönheitsfehlern

Fußball: SV Fellbach Sieg mit Schönheitsfehlern

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach gewinnen in dieser Saison erstmals vor heimischem Publikum mit 4:2 gegen den FC Esslingen.
Von Susanne Degel
Schach: Spvgg Rommelshausen: Großer Erfolg für Yashasri Sriram

Schach: Spvgg Rommelshausen Großer Erfolg für Yashasri Sriram

Die Elfjährige von der Spvgg Rommelshausen wird Zweite beim Grand-Prix-Finale in Göttingen.
Von unserer Redaktion
