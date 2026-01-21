Immer mehr Menschen in Baden-Württemberg dürfen Schreckschusspistolen oder Reizgas- und Signalwaffen mit sich führen. Das Innenministerium warnt vor deren Einsatz in Konflikten.
21.01.2026 - 12:08 Uhr
Ob Schreckschusspistole oder Reizgas-und Signalwaffen: Immer mehr Menschen in Baden-Württemberg wollen solche Waffen mit sich führen und beantragen dafür einen Kleinen Waffenschein. Inzwischen ist die Anzahl Kleiner Waffenscheine im Südwesten auf den höchsten Stand der vergangenen zwölf Jahre angewachsen. Das zeigen Zahlen aus dem Innenministerium, die unserer Zeitung exklusiv vorliegen.