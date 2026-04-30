Ein 31-Jähriger lässt auf dem Böblinger Marktkauf-Parkplatz seine Pferdestärken spielen – die Polizei schaut zu und beschlagnahmt anschließend seinen Führerschein.
30.04.2026 - 14:51 Uhr
Der Marktkauf-Parkplatz auf der Böblinger Hulb ist nachts ein beliebter Treff bei Autofans und der Tuning-Szene. Die Polizei hat deshalb ein besonderes Auge auf diesen Ort. Das wurde jetzt einem VW-Fahrer zum Verhängnis. Der 31-Jährige hat sich dort am späten Mittwochabend ein „illegales Kraftfahrzeugrennen“ geliefert, wie es im Polizeibericht heißt.