Einer Zivilstreife fallen zwei Motorradfahrer auf, die deutlich zu schnell durch Leonberg rasen. Einen davon können die Beamten stellen. Er hatte Alkohol getrunken.

Marius Venturini 26.06.2025 - 12:35 Uhr

Seinen Führerschein ist ein 28 Jahre alter Motorradfahrer erst einmal los. Der Biker fiel am Mittwochabend in Leonberg einer Zivilstreife der Polizei auf. Die Beamten waren gegen 21.45 Uhr im Begriff, von der Römerstraße in die Gebersheimer Straße abzubiegen – bei grüner Ampel. Im selben Moment fuhren laut Polizeibericht von links zwei Motorradfahrer heran und überquerten, mutmaßlich bei Rot und mit überhöhter Geschwindigkeit, die Kreuzung in Richtung Lohlenbach.