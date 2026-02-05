Geht eine geplante Reform der Fahrausbildung nach hinten los? In Fahrschulen ist die Lage angespannt. Darum geht es.
05.02.2026 - 06:00 Uhr
Berlin - Bei vielen Fahrschulen in Deutschland herrscht Alarmstimmung: Fahrschulen berichten von Einbrüchen bei Anmeldungen von bis zu 70 Prozent. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter Fahrlehrerverbänden. Die Entwicklung sei für zahlreiche Betriebe wirtschaftlich "hochproblematisch", sagte Reiner Nuthmann Vorsitzender des Fahrlehrerverbandes Sachsen-Anhalt.