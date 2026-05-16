 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Terminvergabe beim Landratsamt: Da ist Frust programmiert

Führerschein- und Zulassungsstelle Terminvergabe beim Landratsamt: Da ist Frust programmiert

Führerschein- und Zulassungsstelle: Terminvergabe beim Landratsamt: Da ist Frust programmiert
1
Wer einen Termin bei der KfZ-Zulassungs- oder Führerscheinstelle will, muss sich oft in Geduld üben (Archiv). Foto: Simon Granville

Wer online einen Termin bei der Führerschein- oder KfZ-Zulassungsstelle buchen will, braucht starke Nerven. Das Landratsamt sollte das System überdenken.

Böblingen: Anke Kumbier (ank)

Seit der Corona-Pandemie haben sie sich vielerorts etabliert und bergen großes Frustpotenzial. Die Rede ist von Online-Terminvergabesystemen. Die Böblingerin Simone Schreiber hat unserer Zeitung ihren Ärger darüber geklagt. Zehn Tage in Folge habe sie den Wecker auf Mitternacht gestellt, um über das Onlineportal des Böblinger Landratsamts einen Termin bei der Führerscheinstelle zu ergattern.

 

Sie ist nicht die einzige, die sich darüber aufregt. Unter einem Beitrag auf Instagram, der vermeldet, dass Sindelfingen und Herrenberg eigene Nummernschilder wollen, kommentiert ein Nutzer lapidar: „Und ich will nen Termin.“ Ein anderer schreibt: „Bekommt lieber mal eure Termine bei der Führerschein- und Zulassungsstelle in den Griff.“

Wächst so die Politikverdrossenheit?

Egal, ob beim Arzt oder bei einer Verwaltung. Wer ständig die Meldung bekommt „derzeit sind keine freien Termine verfügbar“ bekommt jedes Mal auch die eigene Hilflosigkeit gespiegelt und fühlt sich ausgeliefert. Bei der Terminvergabe des Landratsamts bleibt beispielsweise offen, wann neue Termine freigeschalten werden. Die Rede ist lediglich von „täglich“. Aber zu welcher Uhrzeit? Und was, wenn man dringend einen Termin braucht und keine Zeit hat, immer wieder die Homepage des Landratsamts zu aktualisieren?

Simone Schreiber befürchtet, dass solche Erfahrungen Politikverdrossenheit fördern und gar der AfD in die Karten spielen könnten. Tatsächlich weist eine Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung darauf hin, dass es einen Zusammenhang zwischen einer nicht-funktionierenden Daseinsfürsorge und einem Erstarken der AfD gibt – obwohl diese selbst keine Lösungen anbietet.

Ob nun ein Termin bei der Führerschein- oder KfZ-Zulassungsstelle zur Daseinsfürsorge gehört, sei einmal dahin gestellt. Trotzdem: Menschen machen auch hier die Erfahrung, dass etwas nicht gut funktioniert. So könnte tatsächlich Vertrauen in staatliche Institutionen verloren gehen.

Landratsamt verteidigt Online-Terminvergabe

Warum also, geht das nicht besser? Zumal bei anderen ein Trend wieder hin zu mehr Kundenkontakt zu beobachten ist. Die Stadtwerke Böblingen haben beispielsweise ihre Öffnungszeiten erweitert und die Energie Calw, die Partnerschaften mit Gärtringen und Herrenberg eingegangen ist, nennt als ein wichtiges Unternehmensziel die Präsenz vor Ort.

Unsere Empfehlung für Sie

Landratsamt Böblingen: In der Warteschleife: Was ein 17-Jähriger auf dem Weg zum Führerschein erlebt

Landratsamt Böblingen In der Warteschleife: Was ein 17-Jähriger auf dem Weg zum Führerschein erlebt

Simone Schreiber ärgert sich. Ihr Sohn hat den Führerschein ab 17 gemacht. Doch bis er ihn tatsächlich in der Hand hielt, musste die Familie eine kleine Odyssee zurücklegen.

Das Landratsamt verteidigt das Online-Terminvergabesystem, verweist auf geringe Wartezeiten, eine optimale Auslastung der Mitarbeitenden und eine offenbar äußerst dünne Personaldecke, die wohl auch der angespannten Haushaltslage des Kreises geschuldet ist. Was grundsätzlich zur Frage führt, welche Prioritäten der Kreis setzt, während die Frage bleibt: Geht das trotzdem nicht anders?

Bessere Lösungen müssen her

Mit Wartenummern, die Kunden vor Ort ziehen, oder – zumindest – einem Online-Terminvergabesystem, das besser funktioniert. Das beispielsweise alle, die keinen Termin bekommen haben, auf eine Warteliste setzt und ihnen automatisch den nächsten freien Termin anbietet.

Unsere Empfehlung für Sie

Führerschein-Umtausch: Diese Jahrgänge müssen jetzt ihren Führerschein umtauschen

Führerschein-Umtausch Diese Jahrgänge müssen jetzt ihren Führerschein umtauschen

Im Kreis Böblingen beginnt der nächste Schritt des Führerschein-Umtauschs. Diese drei Jahrgänge sind dieses Mal betroffen.

Parallel dazu sollte das Landratsamt noch offensiver darüber informieren, was sich bereits komplett digital oder zumindest per Posteinwurf erledigen lässt – und die Bürgerinnen und Bürger bereit sein, sich darauf einzulassen.

Allerdings wird sich der direkte Kundenkontakt nie ganz vermeiden lassen. Und das ist auch gut so. Im direkten Gespräch lassen sich Fragen am besten stellen und Missverständnisse am einfachsten aus dem Weg räumen. Daher sollten bessere Lösungen her. Ständiger Frust ist auf Dauer die schlechteste Option.

Weitere Themen

Führerschein- und Zulassungsstelle: Terminvergabe beim Landratsamt: Da ist Frust programmiert

Führerschein- und Zulassungsstelle Terminvergabe beim Landratsamt: Da ist Frust programmiert

Wer online einen Termin bei der Führerschein- oder KfZ-Zulassungsstelle buchen will, braucht starke Nerven. Das Landratsamt sollte das System überdenken.
Von Anke Kumbier
Leobad öffnet am 19. Mai: Bald wieder Badespaß: Das ist neu im Leonberger Freibad

Leobad öffnet am 19. Mai Bald wieder Badespaß: Das ist neu im Leonberger Freibad

Im Leonberger Freibad gibt es für die anstehende Sommersaison einige Neuerungen. Alle Details rund um die Öffnung des Leobads gibt es hier.
Von Marius Venturini
Engelbergtunnel Leonberg: Wer soll für die Tunnel-Brandschützer zahlen?

Engelbergtunnel Leonberg Wer soll für die Tunnel-Brandschützer zahlen?

Nach dem Großbrand im Engelbergtunnel: Ist es gerecht, dass eine Kommune die Spezialausbildung für eine Bundesinfrastruktur finanzieren muss, fragt sich unsere Autorin Ulrike Otto.
Von Ulrike Otto
Zunahme im Kreis Böblingen: AOK besorgt über psychische Erkrankungen

Zunahme im Kreis Böblingen AOK besorgt über psychische Erkrankungen

Depressionen, Ängste, Sucht: Die Krank-Tage aufgrund psychischer Erkrankungen im Kreis Böblingen nehmen laut AOK zu. Sie fordert mehr Möglichkeiten der Prävention.
Von Jan-Philipp Schlecht
Psychosoziale Hilfe in Leonberg: DRK-Helferin: „Manchmal muss man das Furchtbare einfach nur aushalten“

Psychosoziale Hilfe in Leonberg DRK-Helferin: „Manchmal muss man das Furchtbare einfach nur aushalten“

Mitten in der Nacht verliert Birgit Mellau ihren Mann bei einem Unfall. Als die Polizei vor der Tür steht, beginnt für sie ein Albtraum. An ihrer Seite: Monika Friedrich vom DRK.
Von Nathalie Mainka
Geschichte Korntal-Münchingen: In eine neue Heimat gezwungen

Geschichte Korntal-Münchingen In eine neue Heimat gezwungen

Vor 80 Jahren haben mehr als 300 vertriebene Ungarndeutsche aus der Stadt Schambek eine neue Heimat in Münchingen gefunden. Der 97-jährige Paul Nimrod blickt zurück.
Von Arnold Einholz
Vandalismus am Bahnhof Böblingen: Toiletten seit 2023 geschlossen - Dixi-Klos dienen als Ersatz

Vandalismus am Bahnhof Böblingen Toiletten seit 2023 geschlossen - Dixi-Klos dienen als Ersatz

Wer am Böblinger Bahnhof eine Toilette sucht, der muss seit 2023 mit einem Dixi-Klo Vorlieb nehmen. Der Grund: massiver Vandalismus. In Herrenberg sieht es ganz ähnlich aus.
Von Anke Kumbier
Auf gestohlenem Roller: 13-Jähriger flieht in Gäufelden vor Kontrolle und wird schwer verletzt

Auf gestohlenem Roller 13-Jähriger flieht in Gäufelden vor Kontrolle und wird schwer verletzt

Ein Junge auf einem mutmaßlich gestohlenen Roller ist in Gäufelden vor einer Kontrolle geflüchtet und mit dem Streifenwagen kollidiert. Er erlitt schwere Verletzungen.
Von Eddie Langner
Weil der Stadt/ Renningen: Unfall auf B 295: Opel schleudert nach Crash gegen Linienbus

Weil der Stadt/ Renningen Unfall auf B 295: Opel schleudert nach Crash gegen Linienbus

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 295 kollidieren an der Kreuzung zum Ihinger Hof zwei Fahrzeuge. Eines kracht noch gegen einen Bus. Eine Person wird schwer verletzt.
Von Marius Venturini
Einbruch in Herrenberg: Bargeld aus Friseursalon gestohlen

Einbruch in Herrenberg Bargeld aus Friseursalon gestohlen

Unbekannte sind in Herrenberg in einen Friseursalon eingebrochen und haben Bargeld entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.
Von Eddie Langner
Weitere Artikel zu Böblingen Corona Landratsamt Instagram Sindelfingen Herrenberg Meinung Kommentar
 
 