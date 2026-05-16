Führerschein- und Zulassungsstelle Terminvergabe beim Landratsamt: Da ist Frust programmiert
Wer online einen Termin bei der Führerschein- oder KfZ-Zulassungsstelle buchen will, braucht starke Nerven. Das Landratsamt sollte das System überdenken.
Wer online einen Termin bei der Führerschein- oder KfZ-Zulassungsstelle buchen will, braucht starke Nerven. Das Landratsamt sollte das System überdenken.
Seit der Corona-Pandemie haben sie sich vielerorts etabliert und bergen großes Frustpotenzial. Die Rede ist von Online-Terminvergabesystemen. Die Böblingerin Simone Schreiber hat unserer Zeitung ihren Ärger darüber geklagt. Zehn Tage in Folge habe sie den Wecker auf Mitternacht gestellt, um über das Onlineportal des Böblinger Landratsamts einen Termin bei der Führerscheinstelle zu ergattern.