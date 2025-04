80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges wird bei einer Führung am 4. Mai auf jene Zeit auf dem Hohenasperg zurückgeblickt. Und was hat es dabei mit der Aufforderung „Schenk Wein aus!“ auf sich?

Zum Kriegsende vor 80 Jahren bietet das Museum Hohenasperg am kommenden Sonntag, 4. Mai, um 15 Uhr eine öffentliche Führung an.

Am 21. April 1945 rückten die Franzosen in Asperg ein. Warum wehte auf dem Hohenasperg schon die Trikolore? Was geschah mit den Häftlingen? Wie wurde die Festung wieder zum Gefängnis? Und was hat es mit der Aufforderung „Schenk Wein aus!“ auf sich?

Auf diese Fragen gibt der Museumsrundgang zum Teil überraschende Antworten. Die Führung kostet 5 Euro zuzüglich Eintritt.