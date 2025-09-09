Die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Stadtgeschichte in Bietigheim-Bissingen lädt am Sonntag, 21. September, zu einer Stadtführung mit Premierencharakter ein. Anlässlich des Jubiläums „400 Jahre Evangelisches Pfarrhaus in Bietigheim“ geht es ab 14 Uhr unter dem Motto „Mythos und Geschichte(n)“ vom Pfarrhaus neben der katholischen Laurentiuskirche in die Altstadt zu ehemaligen und aktuellen Pfarrhäusern – und damit an Orte, die noch nicht Teil von Stadtführungen waren.

Die Tour endet mit Leckereien im Pfarrgarten Was macht ein Pfarrhaus aus? Wer ging dort ein und aus? Welche Ideen werden hereingespült, welche Impulse weitergegeben? Antworten auf diese Fragen will die rund zweistündige Erlebnisführung geben, bei der man auch einem Pfarrer des 19. Jahrhunderts beim Umzug nach Bietigheim begegnen kann, etwas über das „Heiligs Blechle“ erfährt, Geistergeschichten vor ehemaligen Pfarrhäusern hört und erzählt bekommt, wie eine „Pfarrhauskette“ in der NS-Zeit verfolgte jüdische Menschen retten konnte.

Eine Begegnung mit einem Pfarrer wird es bei der Tour ebenfalls geben. Foto: Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Stadtgeschichte

Die Führung endet gegen 16 Uhr am 400 Jahre alten evangelischen Pfarrhaus gegenüber der Stadtkirche, wo die Tour mit Köstlichkeiten der Landfrauen im Pfarrgarten ausklingt. Die Führung ist kostenlos, Spenden sind willkommen. Sie findet in Kooperation mit dem Geschichtsverein Bietigheim-Bissingen statt.

Verschiedene Touren seit 2017

Die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Stadtgeschichte setzt mit der Tour ihre Reihe von Führungen fort, die im Oktober 2017 mit einer Führung zum Reformationsjubiläum durch die Altstadt von Bietigheim begonnen hatte und zuletzt mehrere sehr gut besuchte Führungen durch die Kammgarnspinnerei angeboten hatte.