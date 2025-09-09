Die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Stadtgeschichte in Bietigheim-Bissingen bietet eine Führung mit besonderem Schwerpunkt an.
09.09.2025 - 12:00 Uhr
Die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Stadtgeschichte in Bietigheim-Bissingen lädt am Sonntag, 21. September, zu einer Stadtführung mit Premierencharakter ein. Anlässlich des Jubiläums „400 Jahre Evangelisches Pfarrhaus in Bietigheim“ geht es ab 14 Uhr unter dem Motto „Mythos und Geschichte(n)“ vom Pfarrhaus neben der katholischen Laurentiuskirche in die Altstadt zu ehemaligen und aktuellen Pfarrhäusern – und damit an Orte, die noch nicht Teil von Stadtführungen waren.