Seit 2020 prangen an der Herrenberger Straße in Böblingen Street-Art-Wandmalereien, die bekannte Persönlichkeiten zeigen. Am Samstag, 6. Juni, um 18 Uhr findet dort eine Führung statt.
04.06.2026 - 16:02 Uhr
Wer sich auf der Herrenberger Straße bewegt, kann sie kaum übersehen. An der Schönbuchbahn-Unterführung beim Otto-Hahn-Gymnasium sind auf insgesamt 460 Meter Betonwand bunte Malereien angebracht. Die Künstler Jim Avignon, Henrike Ribbe und Jeroo haben im Jahr 2020 lokale Persönlichkeiten, regionale Berühmtheiten und bekannte Böblinger Gäste auf die Mauern gebannt.