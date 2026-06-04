Seit 2020 prangen an der Herrenberger Straße in Böblingen Street-Art-Wandmalereien, die bekannte Persönlichkeiten zeigen. Am Samstag, 6. Juni, um 18 Uhr findet dort eine Führung statt.

Wer sich auf der Herrenberger Straße bewegt, kann sie kaum übersehen. An der Schönbuchbahn-Unterführung beim Otto-Hahn-Gymnasium sind auf insgesamt 460 Meter Betonwand bunte Malereien angebracht. Die Künstler Jim Avignon, Henrike Ribbe und Jeroo haben im Jahr 2020 lokale Persönlichkeiten, regionale Berühmtheiten und bekannte Böblinger Gäste auf die Mauern gebannt.

Was es damit auf sich hat? Corinna Steimel, die Leiterin der Städtischen Galerie Böblingen, und der Galerist Marko Schacher laden am Samstag, 6. Juni, ab 18 Uhr zu einer kostenlosen Führung an den „Walls of fame“ in der Schönbuchbahn-Unterführung in Böblingen ein. Treffpunkt ist die Bushaltestelle „Herrenberger Straße“ nahe der Kreuzung zur Kremser Straße. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.

Von Stefan Belz bis Gräfin Mechthild

Zwei Jahre lang hatten das Stadtplanungsamt und die Städtische Galerie die Aktion in Böblingen vorbereitet. Im Sommer 2020 entstand das Breitwand-Graffiti mit 34 bekannten Gesichtern aus der Böblinger Geschichte und Gegenwart – von Oberbürgermeister Stefan Belz über Hautana-Unternehmer Lyon Süssmann und Flugzeug-Pionier Hanns Klemm bis zur Grafenwitwe Mechthild, die im 15. Jahrhundert das Böblinger Schloss bewohnte.

Bei einer zweiten Malaktion im September 2024 kam – auf ausdrücklichen Wunsch aus der Bevölkerung – die 2008 abgerissene Böblinger Sporthalle als Motiv hinzu. Neben dem Gebäude sind einige Rockmusik- und Showbusiness-Größen zu sehen, die dort aufgetreten sind. Der Künstler Jim Avignon hat sich mit den Veranstaltungen in der 1966 erbauten Mehrzweckhalle beschäftigt und Böblingen als Aufzeichnungsort für die TV-Sendungen „Verstehen Sie Spaß?“ und „Wetten, dass . .?“ verewigt.

Aktuelle Ausstellung bei Marko Schacher in Stuttgart

Der Böblinger Marko Schacher zeigt in seiner Stuttgarter Galerie am Olgaeck bis 27. Juni die Ausstellung „Jim Avignon, Milan Peschel: You’re welcome!“ Die Führung gehört zum Begleitprogramm der Doppelschau.