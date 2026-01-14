Der Frauenanteil in den Vorständen großer deutscher Unternehmen stagniert seit einem Jahr. Während es im Finanzsektor leichte Fortschritte gibt, sinkt der Anteil außerhalb der Branche.
14.01.2026 - 10:55 Uhr
In den Vorständen der größten deutschen Unternehmen gibt es laut dem Managerinnen-Barometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) im Schnitt nicht mehr Frauen als vor einem Jahr. In den meisten untersuchten Unternehmensgruppen habe der Anteil von Vorständinnen im Spätjahr 2025 bei etwa 20 Prozent stagniert, teilte das Institut am Mittwoch in Berlin mit.