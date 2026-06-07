Führungsspitze in Leonberg: Wie es in der Leonberger Politik wieder aufwärts gehen kann

Nicht wenige im politischen Umfeld von Leonberg hatten sich bereits mit folgendem Szenario angefreundet: Das Regierungspräsidium in Stuttgart lässt sich in der Causa Josefa von Hohenzollern noch sehr viel Zeit, bis irgendwann niemand mehr davon spricht und ihre Amtszeit einfach ausläuft.

Eine vermeintlich elegante Lösung ohne große öffentliche Turbulenzen, die freilich sehr kostenintensiv gewesen wäre. Denn die vom früheren Oberbürgermeister Martin Georg Cohn vor fast drei Jahren kaltgestellte Erste Bürgermeisterin hat in der ganzen Zeit ihre vollen Bezüge erhalten, ohne einen Handschlag dafür machen zu dürfen. Eben weil es sich um ein schwebendes Verfahren gehandelt hat und nicht um einen wie auch immer gearteten Schuldspruch.

Toxisch anmutende Gemengelage

Mit dem Beginn des Monats Juni ist dieser ungute Zustand nun endlich beendet. Zum Glück, möchte man sagen, war doch die bisherige Situation aus vielerlei Gründen kaum erträglich. Der finanzielle Verlust der Kommune im sechsstelligen Bereich ist dabei die eine Sache. Der Imageschaden sowohl für die Stadt Leonberg als Arbeitgeberin als auch für die betroffene Bürgermeisterin ist eine ganz andere, die in der Endabrechnung hätte sehr viel schwerer wiegen können, wäre dieses Buch nicht jetzt geschlossen worden. Sehr spät, aber hoffentlich nicht zu spät.

Aus der toxisch anmutenden Gemengelage zwischen Vorwürfen, gegenseitigen Anzeigen, Gerichtsverfahren und einem Dauerschweigen des Regierungspräsidiums als zuständiger Aufsichtsbehörde hat sich eine Situation ergeben, die Leonberg günstigstenfalls zum heiß diskutierten Gesprächsthema in kommunalen Fachkreisen gemacht hat – andere würden es Lachnummer nennen.

Aber zum Lachen war und ist die Thematik keineswegs. Nach einem Kampf, der, man muss es so nennen, teilweise mit einer fanatisch wirkenden Schärfe geführt wurde, ist es nun umso schwieriger, die Scherben wieder aufzukehren. Das hat wohl auch das Regierungspräsidium gemerkt, als es ohne öffentliches Aufsehen den Wink Richtung Leonberg geschickt hat, dass sich das Dienstverbot erledigt hat. Jede weitere Verzögerung wäre auch nicht darstellbar gewesen.

Nun also müssen die Scherben zusammengeklebt werden. Tobias Degode, seit 1. Dezember Oberbürgermeister in Leonberg, tut deshalb gut daran, mit Sachlichkeit und Offenheit die Weichen für einen Neueinstieg seiner Stellvertreterin zu stellen.

Von Hohenzollern spricht von Vertrauen

Von Josefa von Hohenzollern kommen ähnliche Signale. Mehrfach hat sie in diesen Tagen den gewichtigen Begriff „Vertrauen“ benutzt. Sie nimmt offenkundig ihre Rolle als zweite Frau im Rathaus an und hadert nicht mit ihrem Dezernatszuschnitt. Dazu gibt es auch keinen Grund: Gerade das Ressort für Soziales, Jugend und Familie ist ein ausgesprochen breit aufgestellter Bereich und darüber hinaus einer der kostenintensivsten der Stadt. Hier die richtigen Schwerpunkte zu setzen, die am Ende auch bezahlbar sein müssen, verlangt Sachkompetenz und Fingerspitzengefühl.

Für Häme ist kein Platz

Falsch wäre es zudem, die Bedeutung des ihr nun unterstehenden Amtes für Kultur und Sport zu unterschätzen. Die Diskussionen über die Finanzierung der sogenannten weichen Faktoren werden zunehmen. Initiativen und Vereine haben Erwartungen und sind, da hat die Erste Bürgermeisterin recht, Kitt der Gesellschaft. Die Frage, ob und wie die Gelder in diesem Bereich sinnvoll verteilt werden, gerät zusehends zum Drahtseilakt.

Die Themen werden komplexer, die Lösungshorizonte enger, das Geld knapper: Auf diesem Boden ist kein Platz für Befindlichkeiten und plakative Häme. Die Verwaltungsspitze hat dies erkannt. Wenn nun noch Teile des Gemeinderats zu dieser Einsicht gelangen, könnte es aufwärtsgehen.