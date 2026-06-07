Führungsspitze in Leonberg Wie es in der Leonberger Politik wieder aufwärts gehen kann
Josefa von Hohenzollerns Rückkehr ins Rathaus bietet Chancen für einen Neustart, meint unser Leonberger Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.
Josefa von Hohenzollerns Rückkehr ins Rathaus bietet Chancen für einen Neustart, meint unser Leonberger Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.
Nicht wenige im politischen Umfeld von Leonberg hatten sich bereits mit folgendem Szenario angefreundet: Das Regierungspräsidium in Stuttgart lässt sich in der Causa Josefa von Hohenzollern noch sehr viel Zeit, bis irgendwann niemand mehr davon spricht und ihre Amtszeit einfach ausläuft.