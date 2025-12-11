Olymp-Chef Mark Bezner holt Peter Hoever von der der Bültel International Fashion Group nach Bietigheim-Bissingen. Welche Rolle übernimmt der Neue im Führungsquartett?
11.12.2025 - 15:33 Uhr
Der Bietigheim-Bissinger Hemdenspezialist Olymp baut seine Geschäftsführung um. Ab Januar steigt Peter Hoever in die Geschäftsführung ein und verantwortet den Gesamtvertrieb. Damit ersetzt Hoever Kai Graf, der als Leiter des nationalen Großhandels einen neuen Bereich übernimmt – „aus persönlichen Beweggründen“, wie Olymp am Donnerstagnachmittag mitteilte.