Olymp-Chef Mark Bezner holt Peter Hoever von der der Bültel International Fashion Group nach Bietigheim-Bissingen. Welche Rolle übernimmt der Neue im Führungsquartett?

Der Bietigheim-Bissinger Hemdenspezialist Olymp baut seine Geschäftsführung um. Ab Januar steigt Peter Hoever in die Geschäftsführung ein und verantwortet den Gesamtvertrieb. Damit ersetzt Hoever Kai Graf, der als Leiter des nationalen Großhandels einen neuen Bereich übernimmt – „aus persönlichen Beweggründen“, wie Olymp am Donnerstagnachmittag mitteilte.

Hoever kommt von der Bültel International Fashion Group aus dem niedersächsischen Salzbergen, wo er als Mitgeschäftsführer unter anderem die Bereiche Vertrieb, Produkt und Markenführung unter anderem für die Marke Camel Active verantwortete. Unter Hoever hatte Bültel vor allem die Bereiche Produkte und Vertrieb neu ausgerichtet. Davor machte der heute 56-Jährige knapp 20 Jahre bei der schwedischen Premium-Modemarke GANT Karriere, wo er zuletzt die Geschäfte für Zentraleuropa führte.

„Peter Hoever ist ein ausgewiesener Vertriebs- und Omnichannel-Experte“, sagte Olymp-Chef Mark Bezner. Mit Hoever wolle Olymp die Markendistribution weiterentwickeln und ausbauen. „Er wird die nahtlose Verzahnung sämtlicher Verkaufs- und Kommunikationskanäle mit Blick auf die zukünftigen Anforderungen in der Modebranche konsequent vorantreiben“, so Bezner.

Die Position als Leiter des nationalen Großhandels wiederum sei „seit geraumer Zeit“ vakant gewesen und werde mit Graf nun neu besetzt. „Ich respektiere dessen Entschluss für den firmeninternen Wechsel und bin froh, auch weiterhin auf seine Vertriebsexpertise setzen zu können“, sagte Bezner.

Vier Männer führen den Hemdenspezialisten Olymp in Bietigheim-Bissingen

Damit besteht ab Januar das rein männliche Führungsquartett der Olymp Bezner KG aus dem Firmeninhaber und Sprecher der Geschäftsführung Mark Bezner (62), der neben der Unternehmensstrategie weiterhin die Bereiche Finanzen und Controlling verantwortet, und Heiko Ihben (48), der unter anderem für das Marken- und Produktmanagement, Design, Marketing sowie Personal und Recht zuständig ist. Dazu kommen Johann Trischberger (48), der unter anderem die Bereiche Produktion und Beschaffung, Logistik und IT/Organisation führt, und Hoever als neuer Geschäftsführer für den Gesamtvertrieb für alle Verkaufskanäle.

Der Hemdenspezialist Olymp erweitert seit Jahren seine Produktpalette und richtet sich stärker als Lifestylemarke für Männermode aus. Olymp hat derzeit 860 Beschäftigte und erzielte 2024 einen Umsatz in Höhe von 212 Millionen Euro.