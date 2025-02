Steffen Bilger tritt für die CDU an. Er war bereits als Schüler politisch aktiv. Seine größte Heldin ist für ihn seine Ehefrau, die ihn stets unterstützt.

1. Was ist Ihr Herzensprojekt im Wahlkreis?

Lesen Sie auch

In meinem Wahlkreis engagiere ich mich neben meiner Arbeit als Abgeordneter als Schirmherr von TEB, einem Verein, der sich für an Bauchspeicheldrüsenkrebs Erkrankte und ihre Angehörigen einsetzt. Zudem bin ich Mitglied im Kuratorium der Ludwigsburger Schlossfestspiele. Wichtig ist mir ansonsten insbesondere eine gute Infrastruktur im Wahlkreis.

2. Wer ist Ihr Held – und warum?

Meine Frau, weil sie mich immer unterstützt und es nicht immer einfach ist, eine Familie mit drei Kindern zu managen, wenn der Papa oft in Berlin oder bei Terminen ist.

3. Was war Ihr größter Erfolg?

In meiner Zeit als Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium habe ich mich besonders um Verbesserungen rund um Stuttgart 21 wie eine bessere Flughafen-Anbindung oder die Digitalisierung gekümmert, die zurzeit umgesetzt werden. Ein Erfolg ist aus meiner Sicht auch, dass wir Fahrverbote in Ludwigsburg vermeiden konnten.

4. Was war Ihre größte Niederlage?

Niederlagen gehören zum Leben – und zur Politik. Rückblickend war die letzte Bundestagswahl für mich eine große Enttäuschung, nicht nur persönlich, sondern vor allem für unser Land. Als CDU hätten wir im Wahlkampf besser arbeiten und mehr überzeugen müssen. Mit selbst verschuldeten Fehlern haben wir zur jetzigen Misere beigetragen.

5. Was hat Sie bewogen, in die Politik zu gehen?

Schon als Schüler war ich politisch interessiert und wurde dann auch Mitglied der Jungen Union. Der Weg in die Berufspolitik hat sich nach und nach ergeben. Letztendlich habe ich mich entschieden, Verantwortung übernehmen zu wollen, weil ich zu einer guten Zukunft für unser Land und für unsere Heimat beitragen möchte.

Zur Person

Werdegang und Beruf

Steffen Bilger wurde 1979 in Bayern geboren und ist in Backnang aufgewachsen, wo er auch sein Abitur gemacht hat. Es folgten der Zivildienst bei einem diakonischen Sozialunternehmen und ein Jurastudium in Tübingen. 2007 wurde er als Rechtsanwalt zugelassen und gründete gemeinsam mit zwei Kollegen eine Rechtsanwaltskanzlei. Bis Februar 2018 war er als Rechtsanwalt tätig, zwischen 2006 und 2009 außerdem in der Strategieabteilung eines Mannheimer Energiedienstleisters

Privates

Bilger ist verheiratet und hat vier Kinder. Als Hobbys nennt er Reisen, Tennisspielen und den VfB Stuttgart.